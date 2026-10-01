El tenista madrileño Rafa Jódar debuta este jueves en el torneo ATP 500 de Tokio en un esperado encuentro de primera ronda que le enfrentará al paraguayo Daniel Vallejo.

El choque inaugural del cuadro principal medirá a Jódar con Daniel Vallejo, actual número 56 del ranking ATP y señalado como el primer obstáculo a superar en la capital nipona. La primera ronda se presenta con máxima exigencia en un cuadro que requerirá el mejor nivel del español para avanzar a las siguientes fases de la competición.

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De conseguir el triunfo ante el tenista paraguayo, el camino de Jódar en las sucesivas rondas podría cruzarse con oponentes de entidad en el circuito internacional, entre los que figuran Brandon Nakashima o Matteo Berrettini. Asimismo, el sorteo contempla la posibilidad de un duelo con representación española en etapas posteriores del torneo, donde podría medirse a Alejandro Davidovich.

Horario y retransmisión televisiva del Jódar – Vallejo

El partido entre Rafa Jódar y Daniel Vallejo se disputa este jueves 1 de octubre a partir de las 10:10 horas (hora peninsular). La pista del Akane Coliseum de Tokio acogerá este enfrentamiento de primera ronda del torneo asiático.

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Los aficionados podrán seguir el desarrollo del encuentro en directo a través de la televisión y en formato de retransmisión en línea mediante la plataforma Movistar+.