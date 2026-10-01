El Real Madrid se mide este jueves 1 de octubre al Hapoel en el encuentro correspondiente a la jornada 3 de la fase regular de la Euroliga 2026-27. El conjunto blanco afronta una nueva cita continental con el objetivo de encauzar su dinámica en el torneo europeo, en un choque que se podrá seguir en directo por televisión y plataformas digitales a través de Movistar+.

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Un choque clave en la tercera jornada europea

El enfrentamiento entre el Hapoel y el Real Madrid constituye uno de los atractivos del calendario baloncestístico en el arranque de la máxima competición continental. Encuadrado en la tercera fecha de la temporada regular, el duelo medirá las fuerzas de ambos conjuntos en un tramo inicial de curso donde la acumulación de minutos y la exigencia del calendario empiezan a marcar la pauta en la tabla clasificatoria.

El equipo madridista acude a esta cita con la meta de afianzar su juego y cosechar un resultado favorable a domicilio, ante un rival que busca hacerse fuerte en su pista dentro del marco de la Euroliga 2026-27.

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Horario y televisión: ¿A qué hora y dónde ver el Hapoel – Real Madrid?

El partido entre el Hapoel y el Real Madrid se disputa este jueves 1 de octubre. El inicio del choque está fijado a las 18:00 horas, si bien la retransmisión televisiva arrancará a las 19:00 horas para ofrecer el desarrollo del choque.

La emisión en directo del encuentro correrá a cargo de la plataforma Movistar+, que ostenta los derechos de retransmisión de la Euroliga. El partido se podrá ver en televisión y en formato online mediante sus canales deportivos habilitados, incluyendo la señal de #Vamos.