El España – Chequia se juega el sábado 3 de octubre a las 20:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: España – Chequia

España – Chequia Competición: Liga de Naciones, jornada 3

Liga de Naciones, jornada 3 Fecha: sábado 3 de octubre

sábado 3 de octubre Hora: 20:45 (hora peninsular)

20:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El próximo encuentro de la Liga de Naciones enfrentará a España y Chequia en la jornada 3. Este partido promete ser un duelo interesante entre dos selecciones que buscan consolidar su posición en la competición. Ambos equipos llegan con la intención de sumar puntos y demostrar su calidad en el terreno de juego. La cita se presenta como una oportunidad clave para ambos conjuntos en su camino por avanzar en el torneo.

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