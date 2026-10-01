La Selección Española se enfrenta este sábado 3 de octubre a República Checa en la tercera jornada de la Nations League 2026/2027, en un partido que se disputará en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo.

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España ya tiene fecha para su próximo partido de la Nations League. El equipo dirigido por Luis de la Fuente afrontará este sábado 3 de octubre su tercer encuentro de la fase de grupos ante República Checa, después de iniciar el torneo con dos victorias.

La Selección llega al partido tras imponerse a Croacia por 4-1 en la segunda jornada, un encuentro en el que Lamine Yamal logró un doblete y Marc Pubill y Nico Williams completaron el marcador. Con este resultado, España mantiene el pleno de triunfos y lidera en solitario su grupo.

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El duelo ante República Checa será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en esta edición de la competición y cerrará la primera vuelta de la fase de grupos para el combinado español.

El partido se disputará en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, que acogerá el segundo encuentro de Nations League de España como local durante esta fase del torneo.

El España – República Checa comenzará a las 20:45 horas y podrá verse en directo por televisión a través de La 1 y en la plataforma RTVE Play.

Los precedentes favorecen a la Selección Española cuando se mide a República Checa como local. Según los datos facilitados, España ha ganado los cuatro partidos disputados en territorio nacional ante el conjunto checo, incluido el último enfrentamiento en la Nations League de 2022, celebrado en Málaga, que terminó con victoria española por 2-0.

Tras este encuentro, España continuará con su calendario de la competición con nuevos partidos correspondientes a la fase de grupos de la Nations League 2026/2027.