El tenista español Jaume Munar ha logrado una destacada victoria en la primera ronda del Torneo de Tokio al vencer al estadounidense Taylor Fritz, tercer favorito al título y subcampeón del año pasado. Munar, que llegó al torneo desde la fase previa, remontó el partido para imponerse por 6-7 (7), 6-4 y 6-3 después de casi tres horas de juego.

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El encuentro comenzó con Munar rompiendo el saque de Fritz en su primera oportunidad y manteniendo la ventaja hasta llegar a un 5-2. Sin embargo, Fritz reaccionó, igualando el set y llevándolo al desempate, donde finalmente se impuso por 9-7.

En el segundo set, el calor de Tokio afectó a los jugadores, especialmente a Fritz, quien necesitó asistencia médica. Ambos tenistas se mostraron sólidos al saque, pero Munar logró romper a Fritz en el momento crucial para ganar el set por 6-4.

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El set decisivo vio a Munar romper el saque de Fritz en el séptimo juego y nuevamente en el noveno para cerrar el partido por 6-3. Esta victoria permite a Munar avanzar a la segunda ronda, donde se enfrentará al portugués Jaime Faria.