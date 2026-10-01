Argentina logró una victoria contundente por 4-0 sobre Bolivia en un partido amistoso celebrado en el Estadio Mario Alberto Kempes. La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, dominó el encuentro desde el inicio, mostrando su superioridad en el campo.

Lee tambien: Argentina 4-0 Bolivia: resultado y resumen

El partido, que formó parte de la Fecha FIFA, fue una oportunidad para que Argentina iniciara un nuevo ciclo tras su actuación en el Mundial. Bolivia, bajo la dirección de Óscar Villegas, intentó mantenerse ordenada y aprovechar las oportunidades al contragolpe, pero no pudo frenar el ataque argentino.

José Manuel López fue uno de los protagonistas del encuentro, anotando el cuarto gol para Argentina en los minutos finales del partido. El equipo local aprovechó los últimos minutos para sellar la goleada, demostrando su capacidad ofensiva.

Lee tambien: España lidera el grupo A3 tras vencer a Croacia en la Liga de las Naciones

Durante el partido, se realizaron varios cambios en ambos equipos. Argentina introdujo a jugadores como Valentín Gómez y Leonel Flores, mientras que Bolivia hizo lo propio con José Martínez y Luís Haquín, entre otros.

A pesar de algunos intentos de Bolivia por generar peligro, como el pase en profundidad de José Martínez que fue anulado por fuera de juego, la defensa argentina se mantuvo firme. El equipo de Scaloni cerró el encuentro sin conceder goles, mostrando una sólida actuación defensiva.