El primogénito del fundador de Mango evita la prisión tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra bajo la acusación de homicidio.

La investigación dio un vuelco radical al detectarse indicios de que la caída de Isak Andic en la montaña de Montserrat no fue accidental.

BARCELONA. – Jonathan Andic, actual vicepresidente de la multinacional de moda Mango e hijo mayor de su fundador, Isak Andic, ha quedado en libertad provisional tras abonar una fianza de un millón de euros. El directivo elude de este modo el ingreso en prisión que solicitaba la Fiscalía, apenas unas horas después de haber sido detenido por los Mossos d’Esquadra bajo la grave acusación de ser el presunto responsable de la muerte de su progenitor.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell decretó prisión provisional eludible bajo fianza, una medida de cuantía millonaria que el investigado pudo satisfacer de inmediato para abandonar las dependencias judiciales con cargos y en situación de libertad.

El detonante: un vuelco en el caso tras más de un año de pesquisas

La detención y posterior liberación bajo fianza de Jonathan Andic marca el punto álgido de una investigación que comenzó en diciembre de 2024, cuando Isak Andic falleció tras precipitarse por un barranco de más de 100 metros en el entorno de las Cuevas del Salnitre, en Collbató (Barcelona). Aunque el caso se archivó inicialmente como un trágico accidente de montaña en el que Jonathan era el único acompañante, la policía catalana reabrió el expediente al detectar serios indicios de criminalidad.

Entre las pruebas que motivaron su arresto y la posterior imposición de la fianza destacan las contradicciones en sus declaraciones como testigo y el hecho de que visitó el lugar exacto del suceso tres veces en los días previos a la caída. Además, los informes forenses determinaron que la trayectoria del cuerpo del fundador de Mango al caer no encajaba con un resbalón y llamaba la atención la ausencia de heridas defensivas, lo que llevó a los investigadores a sostener la tesis del homicidio.

En libertad, pero investigado por un trasfondo económico

A pesar de haber evitado la cárcel gracias al pago del millón de euros, Jonathan Andic permanece formalmente investigado en una causa penal que ha sacudido al tejido empresarial del país. Detrás del caso, el auto judicial apunta a un profundo conflicto familiar y corporativo motivado por la gestión de la multinacional y cambios recientes en las disposiciones testamentarias del magnate.

Por su parte, portavoces oficiales de la familia Andic han emitido un comunicado en el que aseguran que el directivo mantendrá una colaboración «máxima» con los tribunales y expresan su absoluta confianza en que el proceso judicial demostrará su inocencia.