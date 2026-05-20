Miércoles, 20 de mayo de 2026. Según los datos municipales públicos de la AEMET, la jornada se presenta estable en buena parte del país: predominan los cielos poco nubosos y, en otros puntos, las nubes altas. Las temperaturas tienden a ser más cálidas en el interior, mientras que el litoral mantiene valores más moderados. Las probabilidades de lluvia se mantienen en general bajas, con algún matiz en Baleares.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la sensación será de cielo con nubes en algunas zonas. Bilbao registrará una máxima de 25°C y una mínima de 14°C, con nubes altas y viento del E a 15 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en 0%, según AEMET.

Por su parte, en A Coruña el tiempo acompaña con un escenario despejado de nubes bajas: se esperan 22°C como máxima y 13°C como mínima. A Coruña presenta poco nuboso, con viento del N a 15 km/h y probabilidad de precipitación de 0%.

Centro peninsular

El centro peninsular apunta a un día de temperaturas agradables tirando a cálidas. En Madrid, la AEMET fija 31°C de máxima y 15°C de mínima, con poco nuboso. El viento soplará del S a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%.

En Zaragoza, el termómetro también irá al alza: 32°C como máxima y 16°C como mínima. Se esperan nubes altas y viento del C a 0 km/h (calma o prácticamente sin componente definida). De nuevo, AEMET indica 0% de probabilidad de lluvia.

Sur peninsular

En el sur peninsular, el protagonismo lo tiene el calor. Sevilla alcanzará la cifra más alta de la jornada en esta franja, con 35°C de máxima y 16°C de mínima. El cielo se prevé poco nuboso y el viento será del E a 10 km/h. La probabilidad de lluvia permanece en 0%.

En Ceuta, el ambiente se mantiene más templado y estable: se esperan 24°C de máxima y 16°C de mínima, con despejado y viento del E a 10 km/h. También aquí la AEMET sitúa la precipitación en 0%.

Mediterráneo

La costa mediterránea conservará cielos bastante despejados y temperaturas moderadas. Barcelona tendrá 24°C como máxima y 16°C como mínima, con poco nuboso y viento del E a 15 km/h. La probabilidad de lluvia, según AEMET, es 0%.

En València, el día se presenta similar: 25°C de máxima y 17°C de mínima, con poco nuboso. El viento será del E a 15 km/h y la lluvia vuelve a figurar con 0% de probabilidad.

Islas Baleares

En Baleares, el patrón dominante es de nubes altas y temperaturas suaves para la época. Palma anotará 27°C de máxima y 14°C de mínima. Se esperan nubes altas y viento del SO a 20 km/h.

Respecto a la lluvia, la AEMET contempla una probabilidad baja pero no nula: 5%. Es decir, el escenario apunta más a condiciones secas que a precipitaciones, aunque conviene mantener cierta vigilancia si se observan cambios en el cielo.

PUBLICIDAD

Islas Canarias

En Canarias, la jornada se mantiene en general estable, aunque con más presencia de nubosidad en algunos casos. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 23°C de máxima y 18°C de mínima. Habrá nuboso, con viento del N a 25 km/h y probabilidad de lluvia de 0%.

Así, el principal factor a tener en cuenta será el viento y la nubosidad, más que la posibilidad de chubascos, que se mantiene descartada por los datos consultados a partir de AEMET.

Recomendaciones

Con máximas que alcanzan los 35°C en Sevilla y valores cercanos en el interior, conviene hidratarse y evitar las horas de mayor insolación.

en Sevilla y valores cercanos en el interior, conviene y evitar las horas de mayor insolación. Si sales temprano o al atardecer, las mínimas rondan los 13-16°C , así que una prenda ligera puede ser útil.

, así que una puede ser útil. En Baleares, por la probabilidad de lluvia del 5%, es recomendable llevar un paraguas si vas a estar fuera.

Cierre: de acuerdo con la información municipal publicada por AEMET, el miércoles 20 de mayo de 2026 se caracterizará por cielos mayormente estables, con poco nuboso o nubes altas y una lluvia prácticamente ausente en la mayor parte del país. El contraste lo marcan las temperaturas más altas en el interior y, en el resto, un ambiente más moderado y seco.