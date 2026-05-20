El suceso ocurrió a última hora de la noche de este martes en una zona de campo cercana a la carretera CM-2200.

LANDETE (CUENCA) – Una jornada de caza ha terminado en tragedia en la provincia de Cuenca. Un hombre ha fallecido en la noche de este martes tras recibir un disparo accidental procedente del arma de otro cazador, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 22:20 horas, momento en el que el centro de emergencias recibió un aviso de alerta desde una zona de campo próxima al kilómetro 20 de la carretera CM-2200, dentro del término municipal de Landete.

Despliegue de emergencias

Al recibir la voz de alarma, se activó de inmediato un dispositivo de asistencia e investigación en el que participaron:

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Un médico de urgencias .

. Una ambulancia de soporte vital .

. Agentes de la Guardia Civil.

A pesar de la rápida movilización de los servicios de socorro, los esfuerzos fueron inútiles. El médico de urgencias desplazado hasta el lugar de los hechos solo pudo certificar el fallecimiento del cazador herido.