La magistrada dicta prisión eludible bajo fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, al que acusa de matar a su padre, Isak Andic, para evitar que modificara su testamento.

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de la multinacional de moda Mango y considerado el hombre más rico de Cataluña, ha dado un vuelco radical. La jueza instructora del caso ha concluido que existen indicios sólidos de que su hijo, Jonathan Andic, planeó y ejecutó de forma «premeditada» la muerte de su progenitor, motivado por una «obsesión con el dinero» y el temor a quedar fuera de una parte de la millonaria herencia.

En el auto judicial en el que se acuerda prisión provisional para el acusado —eludible bajo una fianza de un millón de euros—, la magistrada detalla los indicios que apuntan a una «participación activa» de Jonathan en el trágico suceso ocurrido en diciembre de 2024, cuando el empresario se despeñó durante una ruta de montaña en Collbató (Barcelona).

El móvil: el testamento y una fundación social

Según la investigación liderada por los Mossos d’Esquadra, el detonante del crimen habría sido estrictamente económico. La jueza conjetura que el acusado temía que su padre cambiara las últimas voluntades de su testamento para desviar una parte sustancial de su fortuna hacia una fundación de ayuda social.

El volcado del teléfono móvil del detenido y los interrogatorios a su entorno más cercano han sido clave para que la instrucción dibuje un escenario de codicia. El auto judicial es contundente al respecto:

«Jonathan Andic tenía una obsesión con el dinero y, para lograr sus objetivos económicos, ejercía una manipulación emocional sobre su padre».

Tensión familiar bajo la lupa

La resolución judicial pone el foco en la «mala relación» que supuestamente mantenían padre e hijo en los meses previos al fallecimiento, un vínculo que la jueza califica de conflictivo a pesar de los esfuerzos públicos por mantener las apariencias. Por su parte, la familia del fundador de Mango ha desmentido formalmente la existencia de estas tensiones internas.

Por el momento, Jonathan Andic podrá evitar el ingreso en prisión si hace efectivo el pago de la fianza millonaria impuesta por el juzgado de Martorell, mientras la causa sigue adelante por un presunto delito de homicidio premeditado.