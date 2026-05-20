La undécima gala de ‘Tierra de Nadie’ de ‘Supervivientes 2026’, emitida este martes en Telecinco por Ion Aramendi, ha dejado momentos de alta carga dramática y drásticos cambios de aspecto físico entre sus participantes. El desarrollo de la denominada ‘Mesa de las tentaciones’ ha obligado a los concursantes a elegir entre mantener su imagen actual o someterse a drásticos cortes de pelo, rapados y depilaciones a cambio de alimentos, ropa de sus maletas o comunicaciones con sus seres queridos. La entrega, además de certificar la salvación de Claudia Chacón frente al resto de nominados, ha servido de escenario para anunciar una «mudanza por sorpresa» el próximo jueves y recibir en el plató a Almudena Porras, la última expulsada del formato.

El llanto de Maica por su melena y la salvación de Claudia

La primera participante en enfrentarse a la ‘Mesa de las tentaciones’ ha sido Maica. Para la modelo, su melena resultaba un elemento imprescindible dentro del concurso, calificándola previamente como su peor pesadilla ante la presencia de las tijeras. En una primera propuesta, la organización le ha ofrecido recuperar cinco prendas de su maleta personal a cambio de realizar un corte de 15 centímetros de longitud en su cabello, una oferta que ha aceptado entre gritos y expresiones de arrepentimiento.

Posteriormente, la presentadora Laura Madel le ha planteado una segunda contraprestación: lavar toda su ropa de la isla y recibir dos cestas compuestas por pan, bollería y crema de pistacho y cacao si accedía a cortar otros 25 centímetros adicionales. Maica ha aceptado la propuesta, sumando un plato de pasta al acuerdo, mientras se ejecutaba el corte de pelo entre sollozos ininterrumpidos. «Lo hago porque me estoy superando en todo, pero nunca lo he tenido así», ha lamentado la concursante durante el proceso.

En el plano de las nominaciones, Claudia Chacón se ha alzado como la primera salvada de la semana tras la unificación del grupo. Gerard Arias, Claudia, Aratz y Alvar Seguí acudían a la gala con unos porcentajes ciegos del 38,8%, 30%, 22,5% y 8,4%. Tras subirse a la plataforma situada sobre el mar, Aratz ha sido el primer nominado en caer al agua, seguido por Alvar y finalmente por Gerard, lo que ha otorgado la salvación directa a Claudia.

La propia Claudia ha cerrado más tarde la emisión retomando la negociación que había quedado inconclusa. Tras varios minutos de deliberación, la participante ha accedido a cortarse el pelo al máximo. A cambio, ha obtenido una videollamada de 10 minutos de duración con su novio y una hamburguesa completa de tamaño gigante para compartir con Maica. Esta resolución ha provocado que su madre abandonara el plató de Telecinco indignada por la decisión adoptada por su hija.

Los rapados de José Manuel Soto y Borja por la comida

José Manuel Soto ha sido uno de los concursantes que ha protagonizado las transformaciones más radicales de la noche. En primer lugar, ha aceptado depilarse el pecho con cera con el objetivo de conseguir una tortilla de patatas de gran tamaño. Acto seguido, ante la oferta de un plato de pollo con patatas, el participante ha accedido a que le raparan la cabeza dejando únicamente una cresta. El proceso ha concluido cuando la organización le ha mostrado una carta redactada por sus hijos; para obtenerla, Soto ha aceptado teñirse el cabello de color rosa, pidiendo disculpas públicas a su esposa antes de la ejecución del cambio.

Borja se ha sumado a las transformaciones extremas en la palapa al descubrir una ración de cocido madrileño. Para poder consumirla, el participante debía cortarse una cresta idéntica a la lucida por José Manuel Soto, una condición que ha aceptado. No obstante, Borja ha rechazado la última oferta de la mesa, que consistía en añadir un plato de pasta a cambio de raparse por completo las cejas y poder hablar con Almudena Porras. «Lo siento cariño, nos vemos en España con cejas», ha manifestado de forma rotunda para declinar la propuesta.

Las renuncias de Gerard Arias y la llegada de Almudena Porras

Gerard Arias también ha participado en la dinámica de las tentaciones, aunque con mayores reservas debido a sus compromisos profesionales fuera de Honduras. El concursante ha rechazado inicialmente recuperar la mitad de su saco a cambio de no volver a pescar durante el resto de la aventura. Sí ha aceptado, no obstante, recuperar esa parte de su equipaje a cambio de cortarse la mitad de la barba.

Seguidamente, Laura Madel ha destapado un plato de espaguetis con tomate que podía adquirir si se rapaba la mitad de la cabeza. Gerard Arias ha desestimado la propuesta debido a que al concluir el programa debe asistir a un certamen de belleza. «He firmado contrato, y era mi sueño», ha justificado el participante. La única recompensa que ha sumado a su paso por la mesa ha sido la opción de ver a su madre, presente en las inmediaciones, a cambio de vestir un taparrabos.

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La gala televisiva ha completado su escaleta en el plató de Madrid, donde el presentador Ion Aramendi ha recibido a Almudena Porras, la última expulsada de la presente edición del reality de supervivencia, quien ha hecho su entrada visiblemente emocionada y entre lágrimas antes de que se comunicara a la audiencia que los habitantes de la isla afrontarán una mudanza imprevista el próximo jueves.