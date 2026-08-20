El joven divulgador meteorológico Jorge Rey ha avanzado a través de su último vídeo viral las previsiones meteorológicas para la próxima estación otoñal, alertando de la llegada de «DANAs explosivas» y «gotas frías» tras un verano caracterizado por la sequía. De forma paralela, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma una inestabilidad inmediata en el tercio norte, la mitad norte, Baleares y Cataluña, marcada por precipitaciones intensas, descenso térmico y alertas activadas.

La predicción meteorológica para los próximos meses apunta a un giro en la tendencia climática en España. Tras un periodo estival marcado por la escasez de precipitaciones, Jorge Rey ha compartido un nuevo análisis en su último vídeo viral en el que detalla las características del otoño que está por llegar. Según señala, la nueva estación se perfila más húmeda de lo imaginable, alejándose de la dinámica de altas temperaturas prolongadas registrada en los últimos años y dando paso a un escenario cambiante dominado por la llegada de «DANAs explosivas» y «gotas frías».

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el joven divulgador, la evolución atmosférica puede derivar en una situación de inestabilidad que complicará las jornadas de forma progresiva. Rey anticipa un cambio de ciclo caracterizado por precipitaciones que comenzarán a manifestarse en el corto plazo, marcando un contraste con la dinámica de tiempo seco observada previamente.

La AEMET confirma la inestabilidad por una vaguada atlántica

Coincidiendo con el análisis de las tendencias a medio plazo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha detallado el estado actual de la atmósfera en la Península e islas. La entidad informa de que continúa la inestabilidad en el tercio norte peninsular vinculada al paso de una vaguada atlántica. Este fenómeno dejará cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones que pueden alcanzar una intensidad puntualmente fuerte y persistente en el área del Cantábrico oriental.

La AEMET prevé que estas lluvias se extiendan hacia otras demarcaciones de la mitad norte y al archipiélago balear. En estas zonas se esperan chubascos de carácter tormentoso, con especial incidencia de madrugada en Baleares y a partir de la tarde en la Ibérica aragonesa y en Cataluña. En el resto del territorio peninsular predominarán los intervalos nubosos con tendencia a despejarse durante la segunda mitad del día, mientras que en los interiores del Cantábrico se prevé la formación de brumas y bancos de niebla.

En las Islas Canarias, los cielos permanecerán nubosos en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones de carácter débil, manteniéndose despejados en la zona sur.

Alertas activadas y evolución de las temperaturas

La situación meteorológica ha motivado la activación de avisos por fenómenos adversos. La AEMET advierte de tormentas fuertes de madrugada en Baleares y, desde la tarde, en la Ibérica aragonesa y en Cataluña, donde las precipitaciones pueden ser muy fuertes.

Respecto a las temperaturas, la agencia estatal confirma que continuará el descenso generalizado en la Península y Baleares. Esta bajada de los termómetros será más acusada en el caso de las máximas en el nordeste, donde el registro de descenso puede ser notable. Como excepción, el valle del Guadalquivir podrá registrar ascensos en las temperaturas máximas, mientras que en Canarias se experimentarán pocos cambios.

El régimen de vientos soplará en general del oeste o de componente oeste tanto en la Península como en Baleares. La intensidad será moderada en los litorales, con áreas de viento fuerte en cabo de Palos, el mar de Alborán y, de forma puntual, en el Cantábrico. En las zonas del interior se espera un viento de flojo a moderado en las primeras y últimas horas del día, alcanzando intensidad moderada en las horas centrales. En Canarias se mantendrá el alisio moderado.

Emporamiento de cara al fin de semana

Las previsiones de la AEMET señalan un incremento de la complicación meteorológica durante el fin de semana. La vaguada que afecta al oeste del continente europeo experimentará un profundizamiento, impactando de forma directa sobre la Península y el archipiélago balear. Este sistema, junto a un frente asociado, originará cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones concentradas esencialmente en las regiones del norte y del nordeste, donde se prevén tormentas y lluvias que podrían ser muy fuertes.

En la mitad sur peninsular y en Baleares predominarán los cielos despejados o con intervalos nubosos, a excepción del paso del frente por el oeste, momento en el que se registrarán cielos muy nubosos con precipitaciones de carácter temporal. En el archipiélago canario se mantendrán los cielos nubosos con posibles lluvias débiles en el norte y ambiente poco nuboso en el sur.

Durante el fin de semana, las temperaturas máximas registrarán descensos en el noroeste, el arco mediterráneo y Baleares, experimentando ascensos en las zonas del interior y permaneciendo con escasas variaciones en el suroeste. Las temperaturas mínimas sufrirán ligeros descensos en el suroeste y en Baleares, mientras que en Canarias se prevén ligeras bajadas de las máximas.