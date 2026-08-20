La Guardia Civil ha desplegado un operativo de rastreo con drones y un helicóptero en la sierra de San Vicente (Toledo) tras el aviso de un repartidor que aseguró haber visto un felino de gran tamaño suelto en la carretera TO-1375. Los agentes investigan el origen del animal, sin descartar que pueda tratarse de un perro de la raza mastín tibetano, mientras varios ayuntamientos de la zona piden precaución a sus vecinos.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido una llamada de alerta tras la cual la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda en la sierra de San Vicente, en la provincia de Toledo. La alerta se activó después de que un repartidor que trabajaba por la zona telefoneara al centro de emergencias para informar de que acababa de ver a un felino de gran tamaño paseando cerca del convento del Piélago.

En concreto, el avistamiento del animal se ha localizado en la carretera TO-1375, a la altura del kilómetro 9, vía que conecta los municipios toledanos de El Real de San Vicente y Navamorcuende. Tras el aviso, las fuerzas de seguridad han comenzado las actuaciones para tratar de constatar la presencia del ejemplar y determinar su procedencia.

Pesquisas sobre el origen del animal y rastreo de fincas

Tras recibir la notificación del repartidor, los agentes de la Guardia Civil iniciaron de inmediato una investigación para averiguar el origen del supuesto felino. Las primeras comprobaciones se dirigieron al Zoo Safari Fauna Aventura, instalación situada en la localidad de Hinojosa de San Vicente, para verificar si se había producido alguna fuga de sus instalaciones. De forma paralela, las indagaciones se extendieron a fincas privadas cercanas y a centros zoológicos ubicados en la Comunidad de Madrid.

Hasta el momento, ninguna de las entidades ni propietarios consultados ha notificado la falta de ningún ejemplar de león, por lo que el origen del animal que andaría suelto por el entorno natural de la sierra toledana sigue siendo desconocido. Ante la posibilidad de que se haya producido una confusión por parte del testigo y el animal avistado corresponda en realidad a un perro de gran tamaño, los investigadores han abierto una línea alternativa para averiguar si se ha escapado algún perro de la raza mastín tibetano en alguna vivienda de la zona.

Despliegue del Seprona y avisos de precaución a la población

Para llevar a cabo la localización en el terreno, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha activado un operativo especial de rastreo. El dispositivo cuenta con la participación de un helicóptero movilizado desde la Comunidad de Madrid y varios drones pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, a los que se suman diversas patrullas de seguridad ciudadana desplegadas por la zona.

Ante la situación generada por la búsqueda del animal, las corporaciones municipales de varios ayuntamientos de la comarca, entre los que se encuentran Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente y Almendral de la Cañada, han publicado avisos informativos a través de sus redes sociales para pedir a sus vecinos que extremen las precauciones de forma preventiva mientras continúan los trabajos de rastreo.