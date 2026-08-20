El incendio forestal declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca) ha quedado estabilizado este jueves, 20 de agosto, tras diez días de intensas labores por parte del operativo de extinción. Las mediciones satelitales confirman una superficie calcinada de 14.500 hectáreas dentro de un perímetro de 18.400. La bajada de las temperaturas y las lluvias caídas durante la noche han favorecido la evolución de los trabajos en la zona afectada, donde se evalúa el regreso progresivo a sus hogares de los últimos vecinos desalojados.

El dispositivo de emergencias ha logrado dar por estabilizado este jueves, 20 de agosto, el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca, tras los trabajos ininterrumpidos iniciados el pasado 10 de agosto, fecha en la que se originó el fuego. Según las mediciones más precisas obtenidas mediante tecnología satelital, las llamas han calcinado una superficie de 14.500 hectáreas dentro de un perímetro total que abarca 18.400 hectáreas.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) celebrada esta mañana, el Gobierno de Aragón ha confirmado que la noche ha transcurrido con tranquilidad. La evolución de las labores de extinción se ha visto favorecida por el paso de una tormenta que ha dejado precipitaciones de casi 15 litros por metro cuadrado sobre los puntos más activos del fuego, así como por un descenso generalizado de los termómetros que ha facilitado las tareas de enfriamiento del terreno.

A pesar de esta favorable progresión, los efectivos desplegados continúan detectando algunos puntos calientes sobre el área afectada. Por ello, el operativo tiene previsto intensificar las labores de control durante la jornada de este jueves. Asimismo, las autoridades autonómicas han determinado mantener, por criterios de prudencia, restricciones temporales en el acceso a la zona perimetrada.

Evaluación del regreso de las personas evacuadas

La mejora de las condiciones en el incendio de Las Peñas de Riglos permite avanzar en los planes de realojo de las poblaciones evacuadas de forma preventiva. A lo largo de la mañana se evaluará la vuelta a sus viviendas de 117 residentes pertenecientes a los núcleos de Centenero, Ena y Botaya. Estas personas se añadirán a los 583 vecinos de 13 localidades que ya recibieron la autorización para regresar a sus hogares durante la jornada de ayer.

De forma paralela, quedará pendiente la situación de otros 203 vecinos desplazados: 83 residentes de Atarés, 74 de Santa Cruz de la Serós y 46 de Binacua. La previsión del Ejecutivo autonómico apunta a que estas personas también podrán reincorporarse a sus domicilios en las próximas horas, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

La mayor movilización interadministrativa en la historia de Aragón

El Gobierno de Aragón ha subrayado la magnitud de la respuesta institucional coordinada para combatir la emergencia en la provincia oscense. El dispositivo autonómico ha activado a más de una veintena de instituciones, configurando la mayor movilización interadministrativa registrada hasta la fecha ante un incendio forestal en la comunidad aragonesa.

En las jornadas de máxima exigencia operativa, la estructura de extinción ha contado con la participación en sobre el terreno de un millar de efectivos humanos y la intervención de casi 40 medios aéreos coordinados para frenar el avance del fuego.