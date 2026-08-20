El Partido Socialista ha arremetido duramente contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras su desplazamiento a Ceuta este miércoles. Desde la formación socialista sostienen que el líder de la oposición ha acudido a la ciudad autónoma con el único propósito de «echar gasolina a la crispación» y hacer campaña política instrumentalizando las instituciones.

Según denuncian los socialistas, la actuación de Feijóo responde a «fines puramente partidistas» que distan de la búsqueda del bien común y de las necesidades reales de la ciudadanía ceutí. El PSOE contrapone esta postura con la acción del Ejecutivo, defendiendo que la gestión institucional debe priorizar la estabilidad y la cohesión territorial frente a intereses electorales.

Por su parte, la visita del dirigente popular se enmarca en la agenda de contactos del PP con los gobiernos autonómicos y locales de su partido, en un momento de intenso debate político nacional marcado por la gestión migratoria y la financiación territorial.