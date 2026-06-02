La recta final de ‘Supervivientes 2026’ ha alcanzado su punto de máxima hostilidad en la convivencia de los concursantes. Lejos de apaciguarse los ánimos ante la cercanía de la gran final, la tensión se ha incrementado de forma notable tras la última decisión adoptada por Claudia Chacón. La participante mallorquina ha aceptado un dilema planteado por la organización bajo la figura de Poseidón, el cual le permitía disfrutar de un desayuno premium junto a su compañera Maica Benedicto durante tres días consecutivos. A cambio de este beneficio personal, todo su equipo ha tenido que renunciar a la dotación semanal de lentejas, un elemento fundamental dentro de la ya exigua alimentación que reciben en las playas de Honduras.

La determinación de Claudia Chacón de dejar a sus compañeros sin comida no ha venido acompañada de remordimientos. La joven se justificó públicamente al asegurar: «¿No está queriendo todo el mundo que me vaya? Pues yo prefiero un desayuno con mi amiga». Asimismo, la concursante se jactó en directo de que su acción constituía una respuesta al trato recibido por parte del grupo durante los casi 90 días de aventura, argumentando que la han nominado y no la han tenido en cuenta a la hora de comer. Tras estas declaraciones, la práctica totalidad del grupo, con la única excepción de Maica Benedicto, se ha declarado en pie de guerra al considerar insostenible la permanencia con la participante.

Alba Paul califica la convivencia de insoportable y se plantea abandonar

Las reacciones de los afectados por la pérdida de la dotación alimenticia no se han hecho esperar, lideradas por una contundente queja de Alba Paul. La concursante denunció que Claudia Chacón no solo les priva de las lentejas, sino de la mitad de la comida disponible para la semana mientras se ríe del resto del grupo, tildándola de «mala compañera» y «mala persona». En su argumentación, la mujer de Dulceida ofreció un retrato demorador de la mallorquina, a quien definió como la peor superviviente por no saber convivir, carecer de cargo de conciencia y no tener sentimientos, llegando a emplear el término «rata de cloaca» para referirse a ella.

La gravedad de la situación en la isla ha llevado a Alba Paul a plantearse seriamente su continuidad a las puertas de la final del concurso. La participante confesó que prefiere resultar expulsada en la próxima nominación antes que continuar compartiendo el espacio con Chacón. Según expuso, la actitud de la mallorquina la saca de quicio y le resulta imposible contenerse ante alguien que realiza acciones a propósito para fastidiar al resto del equipo en un contexto ya de por sí complejo como el de ‘Supervivientes’.

José Manuel Soto se planta y defiende los valores del concurso

En la misma línea de rechazo se pronunció José Manuel Soto, quien decidió plantarse ante las dinámicas que se están viviendo en el país centroamericano. El cantante replicó a las quejas de Claudia Chacón sobre las nominaciones y la comida, aseverando que en realidad come más que nadie y que sus nominaciones son merecidas como consecuencia directa de sus actos previos dentro del grupo, negando que los votos de los compañeros se emitan de forma gratuita.

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José Manuel Soto aprovechó la ocasión para exponer su visión sobre la naturaleza del formato televisivo, remarcando que, aunque no es un hombre propenso a las discusiones a voces, considera fundamental que prevalezcan ciertos principios en la isla. El artista reclamó que para él la experiencia consiste en un concurso de compañerismo, valores, supervivencia y convivencia. En su última intervención, el cantante sentenció el conflicto manifestando su admiración hacia las personas que enseñan cosas a los demás, en clara contraposición a aquellos perfiles que optan por robar, mentir o hacer la vida imposible al resto de los habitantes de la playa.

El malestar generalizado ha sumado también el testimonio de Aratz Lakuntza, quien recordó que apenas tres días antes Claudia Chacón había robado una lata sin mostrar arrepentimiento alguno. El participante vasco mostró su sorpresa ante la falta de escrúpulos de la nominada y contrastó la actitud de la mallorquina con los objetivos del resto de los expedicionarios, señalando que mientras unos han acudido a la aventura para ofrecer un espectáculo deportivo, pescar o sobrevivir, Chacón parece haber entrado al programa con el único propósito de demostrar el no compañerismo.