La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha vivido su entrega más determinante con la resolución de la hoguera de confrontación entre Mar y Christian y la instauración de las novedosas hogueras mixtas. El programa de Telecinco, presentado por Sandra Barneda, ha registrado la primera ruptura definitiva de la temporada, rompiendo la tendencia de las parejas anteriores —José y Nerea, Luis y Julia, y Álex y Ainhoa—, quienes habían logrado abandonar la experiencia juntos. Las posteriores grabaciones en las villas han provocado descontento generalizado y situaciones de alta tensión emocional entre los participantes masculinos y femeninos.

La gala comenzó con la resolución del encuentro entre Mar y Christian, que había quedado en suspenso. Mar exigió explicaciones a su pareja debido a su actitud en la villa, mientras él insistía en que sus actos respondían únicamente a un juego y que en ningún momento había dudado de su compromiso de salir de la mano con ella. La situación empeoró de forma irreversible tras la proyección de los vídeos en los que Christian aparecía durmiendo en la misma cama con la soltera asignada. Ante el impacto de las imágenes, el participante optó por abandonar momentáneamente la zona de las hogueras, dejando a Mar afectada y expresando sus dudas a Sandra Barneda sobre la falta de sinceridad de su novio.

A su regreso, Christian argumentó que no se había producido ningún contacto íntimo en el dormitorio, señalando que se sentía cómodo con la soltera por el apoyo brindado en la convivencia y admitiendo que se fijaría en ella de estar soltero, pero reiterando su firme intención de mantener su noviazgo. Las explicaciones no resultaron convincentes para Mar, lo que llevó a la presentadora a formular la pregunta protocolaria sobre el modo en que deseaban abandonar el concurso. Tras una serie de reproches mutuos, insultos por parte de ella y la alegación de él sobre la insostenible falta de confianza tras cuatro años de relación, ambos participantes dictaminaron de forma unánime su voluntad de abandonar la experiencia en solitario.

El impacto de la primera hoguera mixta y el colapso de los participantes

Posteriormente, Sandra Barneda convocó la primera de las hogueras mixtas, un formato que reunió en el mismo espacio a David y Atamán con Bayán y Yuli. Las concursantes entraron reprochando la actitud de sus parejas en la otra villa, afirmando que parecían haberse olvidado de sus relaciones, una postura que sorprendió a los jóvenes, quienes argumentaron haber sentido una fuerte conexión en sus respectivas estancias.

La visualización de los vídeos alteró el ánimo de los presentes. Bayán se derrumbó al comprobar la cercanía de Miguel con Claudia, una persona vinculada a su pasado, llegando a solicitar la interrupción de la cata de imágenes y arrodillándose en el suelo por el temor a las consecuencias de lo mostrado. Acto seguido, Atamán comprobó que Leila y David continúan estrechando su relación, lo que derivó en una discusión con Yuli, quien defendió la libertad de su compañera. El canario calificó el proceso como la peor experiencia de su vida, manifestando el dolor que le producía ver así a su pareja tras once años de noviazgo.

La tercera en recibir la información visual fue Yuli, quien observó a Lucas triste, afectado en la cama y desahogándose con sus compañeros de villa. La participante rompió a llorar arrepentida, asumiendo que prefería haberlo visto cometer un desliz antes que comprobar que le había fallado de esa manera. El último turno correspondió a David, quien presenció el beso entre Alba y Álex. El concursante reaccionó con nerviosismo y decepción profunda, expresando su deseo de abandonar el programa al sentir que se había destruido el proyecto común. Esta reacción provocó que Yuli se contagiara del llanto al proyectar el sufrimiento que Lucas padecería al ver sus propios vídeos, mientras Bayán reflexionaba sobre la velocidad con la que se diluyen los sentimientos en el entorno de las villas.

Tensión en el segundo grupo y el reproche de Lucas y Miguel

El segundo turno de las hogueras mixtas estuvo protagonizado inicialmente por Leila y Alba. A su llegada, Lucas y Miguel sorprendieron a las jóvenes y a la propia Sandra Barneda al tomar los asientos contiguos a la presentadora de manera deliberada. Los participantes masculinos justificaron este movimiento asegurando que ellas carecían de valores, censurando especialmente las declaraciones efectuadas por Alba en relación con su vida íntima junto a David.

Miguel, que se mostraba plenamente confiado en la solidez de su relación con Bayán, fue el primero en visionar el material gráfico de la velada. Su actitud cambió por completo al escuchar a su novia quejarse de la vida que compartían fuera del concurso y al ver cómo era abrazada por uno de los tentadores de la villa. El participante reaccionó con desesperación, cuestionando los motivos que la impulsaron a acudir al programa y contrastando el comportamiento de su pareja con el suyo propio. La entrega televisiva concluyó en este punto, dejando en el aire la resolución de la hoguera mixta y la postura definitiva de Miguel ante los hechos descubiertos.