A medida que se aproxima la temporada estival, las plataformas de ‘streaming’ tienden a dosificar el ritmo de sus lanzamientos en paralelo al incremento de las temperaturas. Pese a este descenso en la frecuencia de novedades, el mes de junio concentra cerca de medio centenar de ficciones en el calendario televisivo, diseñadas para cubrir la demanda de entretenimiento cuando las condiciones climatológicas desaconsejen las actividades al aire libre.

Dentro de la oferta programada para las próximas semanas sobresalen cinco producciones de factura española: ’33 días’, que constituye el debut en la ficción televisiva del periodista Carles Porta; ‘Oasis’, proyecto que marca el regreso de la actriz Ana Garcés a la pantalla tras su etapa en ‘La Promesa’; la entrega final de ‘El Inmortal’; la cuarta temporada de la comedia ‘Atasco’; y la propuesta humorística ‘Millennial Mal’, distribuida por Filmin.

A este conjunto de producciones nacionales se añaden títulos de repercusión internacional. Entre ellos destaca la tercera temporada de ‘La casa del dragón’, cuyo estreno está fijado en HBO Max para el 22 de junio tras un periodo de espera de dos años por parte de los seguidores del formato. Asimismo, la serie ‘The Bear’ enfilará su despedida definitiva de la audiencia con la publicación de su quinta y última tanda de episodios a través de Disney+.

Por otra parte, la plataforma Apple TV incorpora a su catálogo ‘El cabo del miedo’, una nueva traslación audiovisual de la obra literaria escrita por John D. MacDonald. Esta producción de suspense psicológico cede el testigo interpretativo al actor Javier Bardem en el rol del criminal Max Cady, personaje que asumió Robert De Niro en el largometraje homónimo que Martin Scorsese dirigió en el año 1991.

A continuación, se detalla de forma pormenorizada el calendario de estrenos y nuevas temporadas que verán la luz a lo largo de todo el mes de junio en los catálogos de Netflix, Movistar Plus+, Prime Video, HBO Max, Disney+, Apple TV, Filmin y SkyShowtime.

🎥 ‘El testigo’ (4 de junio, Netflix)

La trama de esta producción sigue los pasos de Alex, un niño de dos años que se convierte en el único testigo de un violento asesinato. Ante esta tesitura, el menor y su padre, André, se ven obligados a iniciar un proceso de sanación y búsqueda de justicia en un entorno condicionado por el escrutinio de los medios de comunicación y las negligencias cometidas por las autoridades policiales. La ficción se desarrolla a partir de acontecimientos reales.

La serie se postula como una de las opciones de suspense para afrontar la primera ola de calor registrada en España antes del comienzo oficial del verano. Netflix repite con esta propuesta la estrategia empleada con el título ‘Adolescencia’, lanzando el proyecto al mercado sin apenas promoción previa. ‘El testigo’ es una miniserie de factura británica compuesta por tres episodios y cuenta con un elenco liderado por los intérpretes Max Fincham, Jordan Bolger y Neil Maskell.

🎥 ‘El cabo del miedo’ (5 de junio, Apple TV)

El argumento sitúa en el centro de la acción a los abogados Anna y Tom Bowden, cuya estabilidad profesional y familiar entra en una fase de extrema vulnerabilidad tras la puesta en libertad de Max Cady. El célebre asesino, a quien los propios letrados ayudaron a encarcelar en el pasado, regresa a la vía pública con el propósito firme de ejecutar una venganza contra ellos.

Se trata de uno de los lanzamientos más relevantes del año para la plataforma Apple TV. La expectación radica en sus referencias históricas, al tomar como base la película taquillera de 1991 dirigida por Martin Scorsese y producida por Steven Spielberg. Ambos cineastas se mantienen vinculados al proyecto actual en calidad de productores ejecutivos. Con un guion firmado por Nick Antosca (responsable de ficciones como ‘The Act’, ‘Channel Zero’ o ‘Candy: Asesinato en Texas’), esta serie de terror psicológico dispone de un reparto encabezado por Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson, complementado por las actuaciones de Joe Anders, Lily Collias y Malia Pyles.

🎥 ’33 días’ (7 de junio, Atresplayer)

Esta miniserie de seis episodios recrea la persecución real que mantuvieron los cuerpos de seguridad del Estado tras la fuga de Juan José Prieto y Mateo Calatrava. Ambos reclusos consiguieron evadirse de la prisión de Lleida en octubre del año 2001 aplicando un plan trazado durante meses. La huida obligó a intervenir a la Policía Autonómica de Cataluña y mantuvo en alerta a la ciudadanía durante las casi cinco semanas que los prófugos permanecieron ocultos en una zona de sierra antes de ser detenidos. El relato audiovisual focaliza su atención tanto en la labor del equipo de investigación de los Mossos d’Esquadra como en las vicisitudes de los fugados, quienes se ven obligados a improvisar al truncarse sus planes iniciales.

El principal atractivo de ’33 días’ radica en ser la primera serie de ficción creada para televisión por el periodista Carles Porta, conocido por su labor al frente del programa ‘Crims’ en TV3 y consolidado como un referente dentro del género del ‘true crime’ en España. Los actores José Manuel Poga y Julián Villagrán asumen la representación de los dos presos protagonistas, dentro de un elenco que integra también a Nausica Bonnín, Pau Durà, Blanca Parés, Xavi Sáez, Alba Pujol, Joan Solé, Guillem Balart y Guillem Albasanz.

🎥 ‘El vampiro Lestat’ – Temporada 3 (8 de junio, AMC+)

La tercera entrega de la saga de ‘Entrevista con el vampiro’, basada formalmente en el libro homónimo de la escritora Anne Rice, traslada su acción al ámbito de la música rock & roll. En estos nuevos capítulos, el personaje de Lestat emprende una gira de conciertos que abarca múltiples ciudades de la geografía, un viaje marcado por el acecho constante de las musas de su pasado rebelde. Conforme crece el éxito de su formación musical, se incrementa la influencia que el protagonista ejerce sobre humanos y vampiros por igual, forzando a otros colectivos a posicionarse ante su poder en el marco de la denominada Gran Conversión, un proceso caracterizado por un repunte antinatural de la demografía vampírica.

El reparto de la serie continúa bajo el liderazgo del actor Sam Reid en el papel principal de Lestat, acompañado en las tareas interpretativas por Jacob Anderson y Assad Zaman.

🎥 ‘Todos nuestros años’ (10 de junio, Prime Video)

Esta producción ofrece un relato de corte romántico y nostálgico estructurado temporalmente a lo largo de seis años y una semana de duración. La acción se localiza en la localidad de Barry’s Bay, un municipio rural situado a las orillas de un lago, y aborda el impacto de los primeros amores juveniles junto con aquellas decisiones personales que terminan por condicionar el porvenir de los individuos de forma permanente.

La propuesta audiovisual se presenta como uno de los contenidos estivales de la plataforma al conjugar elementos del drama, la comedia y el romance adolescente. Basada en la novela titulada ‘Todos nuestros veranos’, la serie cuenta con las actuaciones protagonistas de Sadie Soverall y Matt Cornet.

🎥 ‘El Inmortal’ – Temporada 3 y Final (11 de junio, Movistar Plus+)

Los acontecimientos de la última temporada de ‘El Inmortal’ se sitúan cronológicamente en el año 2004. José Antonio permanece alejado de las actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, dedicando su día a día al cuidado de su hija y de su núcleo familiar. En su ausencia, el personaje de La Rubia ha asumido los mandos de la organización delictiva, la cual ha experimentado un crecimiento exponencial a través del empleo de nuevos socios y metodologías delictivas. Este escenario entra en crisis cuando una filtración pone a las autoridades policiales sobre la pista de un importante alijo de droga, señalando indirectamente a José Antonio. Este suceso da inicio a los cinco peores días del grupo, un periodo en el que sus miembros deberán encarar las consecuencias de sus actos previos y adoptar resoluciones determinantes.

Esta tanda de episodios supone el cierre definitivo de una de las producciones más estables en los índices de audiencia de Movistar Plus+ durante las últimas temporadas. Los intérpretes Álex García y Teresa Riott repiten en los papeles principales de los últimos seis capítulos de este ‘thriller’, cuya creación corresponde a José Manuel Lorenzo (‘Anatomía de un instante’) y su dirección corre a cargo de David Ulloa y Rafa Montesinos.

PUBLICIDAD

🎥 ‘Atasco’ – Temporada 4 (12 de junio, Prime Video)

La comedia de Prime Video regresa a las pantallas manteniendo su estructura habitual fundamentada en relatos autoconclusivos que se desarrollan en el contexto de un gran embotellamiento de tráfico. Las nuevas tramas de la cuarta temporada incluyen situaciones como crisis matrimoniales severas, comitivas que se dirigen hacia celebraciones nupciales, concursantes de televisión que asumen derrotas recientes, urgencias sanitarias de diversa consideración, citas sentimentales frustradas y personajes con conductas excéntricas atrapados en la vía pública.

La temporada introduce en sus episodios a figuras como Javier Coronas, Raúl Cimas, Monaguillo, Manolo Sarria o Esperansa Grasia, quien ejecuta su primer trabajo interpretativo de ficción tras su participación en el formato ‘Tu cara me suena’. Entre los contenidos destacados de la entrega figura un episodio especial protagonizado por Pepe Viyuela, centrado en el traslado de un papamóvil que España regala al Vaticano con motivo de las visitas del pontífice. Asimismo, la actriz Bárbara Rey se incorpora al elenco para desempeñar un papel alejado de los códigos de su imagen pública tradicional.

🎥 ‘La otra hermana Bennet’ (16 de junio, Movistar Plus+)

Ambientada en la Inglaterra histórica de la época de la Regencia, la historia se enfoca en Mary Bennet, un personaje tradicionalmente relegado a un segundo plano por la presencia de sus cuatro hermanas. El relato describe el cuestionamiento que Mary realiza sobre los roles sociales que le son impuestos por su entorno, iniciando una transición personal hacia la autonomía emocional en la que profundizará en el significado del afecto y en la necesidad de priorizar su propia individualidad.

La serie constituye la adaptación formal de la novela homónima de la autora Janice Hadlow, cuyo universo de ficción se encuentra conectado con la clásica obra ‘Orgullo y prejuicio’. Con un guion elaborado por Sarah Quintrell y bajo la dirección de Jennifer Sheridan, ‘La otra hermana Bennet’ cuenta con un elenco encabezado por la actriz Ella Bruccoleri en el papel principal. Los roles de las hermanas Bennet son asumidos por Maddie Close, Poppy Gilbert, Grace Hogg-Robinson y Molly Wright.

🎥 ‘Oasis’ (19 de junio, Netflix)

La premisa argumental de ‘Oasis’ se sitúa en un complejo turístico de carácter exclusivo en mitad del periodo vacacional, un entorno de sol y playa donde las dinámicas de apariencia iniciales ocultan un trasfondo de secretos personales capaces de desestabilizar la realidad de los personajes involucrados en la historia.

Esta producción es una de las principales apuestas estivales de la delegación española de Netflix. Avalada por la producción de Bambú Producciones, la serie cuenta con un reparto integrado por Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch. Este proyecto supone el primer papel profesional para Ana Garcés tras anunciarse de forma imprevista su desvinculación de la serie de época ‘La Promesa’. La crítica especializada ha equiparado parte de sus líneas argumentales con los códigos de ficciones como ‘Élite’ o ‘The White Lotus’.

🎥 ‘Sugar’ – Temporada 2 (19 de junio, Apple TV)

El actor Colin Farrell vuelve a encarnar al protagonista en una segunda tanda de episodios centrada en un nuevo caso de investigación. En esta ocasión, la trama sigue los pasos del hermano mayor de un boxeador local con proyección profesional, mientras prosiguen las indagaciones destinadas a localizar a su hermana desaparecida. Conforme la búsqueda avanza, los indicios comienzan a destapar una conspiración de carácter delictivo que afecta al conjunto de la ciudad, obligando a Sugar a plantearse los límites de sus propias acciones con el fin de resolver el caso de forma correcta.

La segunda entrega de este proyecto, catalogado por la crítica como uno de los exponentes recientes del género ‘neo-noir’, regresa a la programación de Apple TV dos años después del estreno de su primera temporada. Compuesta por ocho nuevos capítulos, la serie renueva su reparto habitual con la incorporación de rostros como Tony Dalton, Jin Ha, Raymond Lee, Laura Donnelly y Sasha Calle, además de contar con la intervención especial del intérprete Shea Whigham.

🎥 ‘La casa del dragón’ – Temporada 3 (22 de junio, HBO Max)

Esta producción expande el universo televisivo de ‘Juego de Tronos’ situando sus acontecimientos cronológicamente 200 años antes de los sucesos descritos en la serie original. La trama narra el devenir histórico y los conflictos internos que afectan a los miembros de la Casa Targaryen en su disputa por el poder.

Consolidada como uno de los mayores fenómenos de audiencia de la ficción contemporánea, la tercera temporada del formato llega tras un paréntesis de dos años desde la emisión de sus últimos episodios en 2024. A pesar del secretismo que rodea a las líneas argumentales para evitar la difusión de filtraciones o ‘spoilers’, la producción ha confirmado la ampliación de su marco geográfico e institucional mediante la adición de nuevos personajes. El elenco principal continúa liderado por los actores Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke al frente de una temporada que consta de un total de ocho capítulos.

🎥 ‘The Agency’ – Temporada 2 (22 de junio, SkyShowtime)

La narrativa de este proyecto de suspense se centra en la figura de Martian, un agente adscrito a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que desempeña su actividad profesional viviendo bajo una identidad infiltrada dentro de su propio entorno personal. El conflicto se agudiza ante la situación de Samia, su pareja sentimental, quien permanece retenida en calidad de prisionera por motivos políticos en el territorio de Sudán. Motivado por el deseo de garantizar su seguridad, Martian se verá obligado a asumir decisiones que rozan la traición constitucional, transitando por situaciones extremas con el objeto de preservar su vida, su afecto y la viabilidad de la misión asignada.

La ficción regresa al catálogo de SkyShowtime año y medio después de la publicación de su primera temporada. La nueva tanda consta de diez episodios y mantiene un reparto de perfil internacional encabezado por Michael Fassbender, Jodie Turner-Smith, Jeffrey Wright y Richard Gere.

🎥 ‘The Bear’ – Temporada 5 y Final (26 de junio, Disney+)

La quinta y última temporada de ‘The Bear’ arranca situando al restaurante ante una coyuntura económica crítica: el negocio se enfrenta a una potencial venta obligatoria si la dirección no consigue localizar una fuente de financiación externa de forma inmediata. Esta circunstancia fuerza a los nuevos socios capitalistas a unificar criterios y trabajar conjuntamente con el resto del personal de cocina. Los espectadores asistirán al desarrollo de un último servicio gastronómico que determinará si el equipo logra finalmente alcanzar la condecoración de la Estrella Michelin.

Este lanzamiento supone el desenlace definitivo de una de las producciones más laureadas de Disney+ desde su estreno en el año 2022, periodo en el que ha acumulado un total de 11 premios Emmy y el respaldo unánime de los analistas televisivos. La tanda final se compone de ocho capítulos y mantiene la presencia de su elenco original, integrado por Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson.

🎥 ‘Millennial Mal’ (30 de junio, Filmin)

Esta propuesta humorística sigue las vicisitudes de Judith, una bibliotecaria de 42 años que se encuentra en situación de desempleo. Por un fallo de carácter burocrático, la protagonista recibe la concesión de una beca de estudios, lo que la obliga a regresar a las aulas universitarias. Al verse inmersa en los códigos culturales y sociales de la comunidad universitaria actual —caracterizada por dinámicas festivas, códigos de vestimenta específicos y el temor al ridículo generacional—, Judith decide ocultar su verdadera edad cronológica sometiéndose a una renovación estética diseñada por dos estudiantes veinteañeras, una mentira que la llevará a asimilar su propio rol ficticio. A partir de su presencia en una celebración universitaria, se transforma en un foco de atención constante para su entorno, generando reacciones contrapuestas de comicidad, empatía y rechazo.

La serie plantea un cruce generacional a través de situaciones absurdas para articular una comedia que analiza la aspiración común de iniciar un nuevo rumbo personal, incluso cuando el contexto temporal ya no parece el adecuado. La crítica ha ubicado formalmente la esencia del proyecto a medio camino entre las dinámicas de las producciones ‘Nunca me han besado’ y ‘Girls’.