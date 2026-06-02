La presente edición de ‘Supervivientes 2026’ ha registrado la baja forzosa de Ivonne Reyes. Los servicios médicos del programa de televisión determinaron que la participante debía abandonar el desarrollo del concurso en Honduras como consecuencia de un aparatoso accidente sufrido durante la realización de una de las pruebas de recompensa del formato. Tras anunciarse oficialmente su retorno a España con el objeto de afrontar una completa recuperación, la exconcursante ha reaparecido públicamente para trasladar un mensaje de gratitud a sus seguidores y detallar el estado en el que se encuentra el proceso de curación de su extremidad.

Los hechos que desencadenaron la marcha de la concursante se originaron el pasado martes 26 de mayo. Durante la emisión del espacio ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, la presentadora María Lamela fue la encargada de comunicar las primeras informaciones oficiales respecto al estado físico de la participante, detallando que las observaciones iniciales constataron que se había hecho daño y que, por tal motivo, el equipo médico había decidido proceder a su evacuación y traslado inmediato con el fin de practicarle todas las pruebas pertinentes.

Diagnóstico médico y traslado a España

La resolución definitiva sobre la continuidad de Ivonne Reyes se dio a conocer formalmente el jueves 28 de mayo. En el transcurso de una de las galas principales del ‘reality show’, el presentador Jorge Javier Vázquez fue el responsable de anunciar el adiós imperativo de la robinsona. El conductor del espacio televisivo pormenorizó los puntos clave del informe emitido por los facultativos destacados en el país centroamericano, especificando que la caída sufrida por la participante le había provocado un traumatismo en la pierna derecha.

El protocolo médico aplicado tras el percance conllevó una primera asistencia sanitaria y el posterior traslado de urgencia en helicóptero hasta el centro hospitalario de referencia. Una vez completadas las evaluaciones diagnósticas en las instalaciones sanitarias, los profesionales determinaron que el grado de la lesión que presentaba la paciente impedía su permanencia en la playa y obligaba de manera estricta a tramitar su repatriación a España para garantizar un restablecimiento integral.

Reaparición en redes sociales y reposo absoluto

Tres jornadas después de que se oficializara su salida del concurso en directo, la exconcursante de origen venezolano ha vuelto a tomar contacto con el público mediante sus perfiles en las redes sociales. A través de un documento audiovisual difundido en la red social X, Ivonne Reyes grabó unas declaraciones dirigidas a su comunidad de seguidores: «Estoy aquí descansando y aprovechando que quedan poquitos minutos para empezar el programa», manifestó en alusión directa a la emisión de la decimotercera entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’.

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El mensaje de la celebridad incluyó palabras de agradecimiento expresadas «de corazón» hacia todas las personas que le han brindado soporte en esta etapa. La exconcursante remarcó la importancia que han tenido los miembros de su entorno familiar, sus amigos y los espectadores anónimos por el volumen de apoyos recibido en unos momentos que calificó de complicados. Con respecto a la gestión psicológica del incidente, reconoció experimentar sensaciones de rabia, impotencia y tristeza ante el final abrupto de su andadura en el formato; no obstante, compartió un pronóstico optimista al asegurar que «todo saldrá bien». En las imágenes compartidas en la citada plataforma digital se puede observar a Ivonne Reyes guardando reposo estricto con la pierna afectada debidamente vendada.