La cuarta temporada de ‘Valle Salvaje’, el serial de época que se emite en La 1 de RTVE y está disponible en la plataforma Netflix, prosigue su curso este martes 2 de junio con la difusión de su capítulo 428. La trama principal se recrudece tras los últimos acontecimientos, en los que la estabilidad de los Gálvez de Aguirre pende de un hilo. El descubrimiento de la verdadera identidad de don Eduardo, quien en realidad es Dámaso Espinosa —el primer esposo de Victoria Salcedo de la Cruz—, ha desatado una tormenta desestabilizadora que afecta de forma directa a los cimientos familiares y propicia nuevos frentes de conflicto en la localidad.

En la entrega precedente, la tensión aumentó cuando Enriqueta trasladó a don Hernando su exigencia de obtener una porción de las tierras de Valle Salvaje a cambio de saldar la deuda económica que José Luis contrajo con su difunto marido, Domingo. En paralelo, Bárbara intentó averiguar las consecuencias de que la identidad de Dámaso hubiese quedado expuesta, recibiendo una respuesta pesimista por parte de su tía Victoria. Rafael, por su parte, advirtió a su padre de que la familia se enfrentaba al mayor juicio moral de su historia, señalando que este escándalo podría significar el final de los Gálvez de Aguirre, mientras don Hernando apuntaba a que el propio Dámaso, con la connivencia de Victoria, habría orquestado la filtración para dinamitar la situación. Asimismo, Luisa y Bárbara manifestaron sus sospechas sobre la actitud de Rosalía con respecto a María, y Enriqueta acabó señalando directamente a Alejo ante Rafael.

El ultimátum de Enriqueta y la determinación de Rafael

En el episodio de este martes, Enriqueta eleva la presión de su estrategia y le deja completamente claro a Rafael que está dispuesta a formalizar una denuncia contra Alejo si este no accede a venderle una parte del Valle. La mujer justifica esta acción bajo el argumento de que necesita saldar la deuda contraída con su difunto esposo por el propio bienestar de sus hijos. Esta revelación provoca que Rafael estalle de manera contundente contra su hermano Alejo, reprochándole con dureza el hecho de haberle ocultado toda la información relativa a lo sucedido en el pasado con su tío.

Abrumado por la gravedad de la situación familiar y legal, el duque toma la determinación de adoptar una medida drástica que promete cambiar el rumbo de los acontecimientos. Rafael le confiesa directamente su postura a José Luis, asegurándole con firmeza que ha llegado el momento definitivo de tomar cartas en el asunto para frenar la crisis.

Consecuencias del caso Dámaso y tensiones en el servicio

Por otro lado, el impacto derivado del caso de Dámaso no da tregua. El escándalo en torno a su figura sacude con enorme fuerza tanto las estructuras de la Casa Grande como las de la Casa Pequeña. Las repercusiones directas no tardan en manifestarse después de confirmarse que un habitante del pueblo ha conseguido identificar sin ningún género de dudas la verdadera identidad del hombre, propagando el secreto a nivel general.

En el plano del servicio y las relaciones personales, la situación también se complica. Después de que Francisco cometiese la indiscreción de irse de la lengua y airear su firme intención de contraer matrimonio con Pepa, la doncella decide sincerarse con Luisa. En dicha conversación, Pepa le confiesa abiertamente que no se encuentra preparada en este momento para dar un paso de tanta relevancia en su vida.

Mientras tanto, en la Casa Pequeña, Atanasio no duda en emplear las amenazas directas contra Benigna para retenerla. Esta situación contrasta con la postura de Matilde, quien empieza a mostrar una profunda preocupación por la permanencia de la mujer en la estancia, argumentando que si su bebé se encuentra en buen estado de salud, ya no requiere de forma necesaria sus servicios ni su asistencia diaria. Cabe recordar que, en la jornada anterior, Atanasio ya le había comunicado a Benigna su negativa a dejarla marchar, con el objetivo de mantenerla cerca ante cualquier eventualidad que pueda surgir con el embarazo de su esposa.

Finalmente, el conflicto familiar en torno a la figura de María suma un nuevo componente de riesgo. Rosalía opta por hacer caso omiso a los ruegos y advertencias formulados por su hermana Leonor, personándose de forma voluntaria en la Casa Pequeña con la única intención de ver a su hija María. Rosalía ejecuta este movimiento de manera decidida, mostrando una total ausencia de temor ante las posibles represalias institucionales o la posibilidad de que cualquier otra persona del entorno pueda descubrirla en el lugar.