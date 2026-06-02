El desarrollo de ‘Supervivientes 2026’ ha registrado un vuelco estratégico tras la última velada dominical, una jornada que consolidó la posición de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo dentro del formato. El participante, considerado uno de los aspirantes con opciones para alzarse con el triunfo, logró eludir una compleja eliminación y, posteriormente, se proclamó vencedor en la prueba de liderazgo más determinante de la temporada actual. Esta victoria le otorgó de manera automática la inmunidad, evitando la posibilidad de ser nominado, y le concedió el derecho de realizar una designación directa en la palapa. Dicho privilegio, ejercido en plena fase final de la aventura, ha configurado un nuevo escenario en el concurso a escasos días de que se produzca el desenlace definitivo.

El proceso de nominaciones en Honduras dejó en un primer momento a Aratz Lakuntza y a Claudia Chacón como los dos señalados por el voto mayoritario del grupo. Con ambos concursantes en la palestra, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo asumió la responsabilidad de incorporar el tercer nombre a la lista de expuestos. A pesar de que inicialmente tomó en consideración la opción de señalar a Alba Paul, el líder de la semana modificó su planteamiento y decidió enviar a la picota de forma directa a Maica Benedicto. A consecuencia de este movimiento, Maica y Claudia, quienes mantienen un estrecho vínculo de amistad en la isla, dependen ahora del dictamen de los espectadores junto a Aratz Lakuntza. Este último se presenta como un rival de notable fortaleza en el certamen, tras haber superado de forma consecutiva diferentes procesos de televoto frente a concursantes como Almudena Porras, Gerard Arias o Nagore Robles.

La división del voto y las previsiones ante la gala de ‘Tierra de Nadie’

La configuración de la presente terna de nominados introduce una variable que puede condicionar el resultado de las votaciones. Al compartir Claudia Chacón y Maica Benedicto una base de seguidores prácticamente idéntica, la coincidencia de ambas en la palestra eleva la probabilidad de que se produzca una fragmentación del voto entre sus partidarios. Esta circunstancia situaría en una posición de ventaja a Aratz Lakuntza con vistas a la primera ceremonia de salvación, programada para este martes 2 de junio en la nueva entrega del espacio ‘Tierra de Nadie’.

La hipótesis de este escenario se ve reflejada en los datos provisionales de la encuesta elaborada por el portal El Televisero, la cual acumula más de 30.000 votos emitidos en un plazo inferior a las 24 horas desde la finalización de la gala. En este sondeo, Aratz Lakuntza se posiciona como el aspirante con mayor respaldo al aglutinar el 43% de los apoyos, situándose por delante de Maica Benedicto, que registra un 32%, y de Claudia Chacón, que obtiene un 25%. De trasladarse estos porcentajes de manera oficial a la votación del programa, la salvación de Aratz abocaría a las dos aliadas a un duelo definitivo por la permanencia, garantizando la separación de ambas en el concurso.

Claudia Chacón, en riesgo ante su duodécima nominación

Ante la posibilidad de que la expulsión se dirima exclusivamente entre las dos amigas, los registros actuales del citado portal apuntan a que Maica Benedicto conserva un índice de apoyo superior al de su compañera. Bajo esta premisa, Claudia Chacón se perfila como la participante con mayor riesgo de abandonar la palapa en la que supone su duodécima nominación de la temporada.

De este modo, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se enfrenta a una potencial eliminación por sorpresa a las puertas de la gran final del formato de supervivencia, penalizada por sus actuaciones en la isla tras la maniobra ejecutada por Alvar Seguí.