Air Europa ha anunciado de forma oficial la cancelación de la totalidad de sus vuelos con destino u origen en las ciudades de Lisboa y Oporto desde Madrid programados para este miércoles, 3 de junio. La medida adoptada por la compañía aérea se produce como consecuencia directa de la convocatoria de una huelga general en Portugal de cara a dicha jornada. La suspensión de la actividad operativa se ha visto reflejada en la última actualización de la página web de la aerolínea, suponiendo la eliminación de un total de cuatro vuelos de ida y vuelta por cada una de las rutas afectadas entre España y el territorio portugués.

Ante las alteraciones provocadas en la programación, la empresa de transportes ha emitido un comunicado dirigido a los usuarios: «Agradecemos tu comprensión y lamentamos los posibles inconvenientes que esta situación, ajena a la voluntad de la compañía, puedan ocasionarte». La firma aérea ha activado un protocolo de contingencia con el propósito de mitigar el impacto del paro laboral y facilitar el reajuste de los planes de viaje de las personas que dispongan de un billete para los trayectos cancelados.

Alternativas de cambio y política de reembolsos para los viajeros

Con el objetivo de flexibilizar las condiciones de los clientes damnificados, Air Europa permite realizar modificaciones de fecha sin coste adicional. Los pasajeros podrán optar por un cambio de fecha gratuito para volar en la misma cabina, fijando como límite temporal el próximo 10 de junio. Del mismo modo, la compañía aérea ofrece la posibilidad de gestionar un cambio de ruta gratuito hacia o desde cualquier punto de la Península Ibérica, respetando igualmente la fecha límite del 10 de junio.

Para aquellos usuarios que no tengan definida una nueva fecha para realizar su desplazamiento, la aerolínea contempla una opción alternativa. «Si no sabes en qué fecha viajar, te ofrecemos la posibilidad de guardar el importe del billete para usarlo como crédito en una compra futura», detalla la mercantil, especificando que este saldo será válido para cualquier destino operado directamente por Air Europa y tendrá carácter reembolsable.

Por último, en los casos donde el vuelo ya haya sido cancelado de forma efectiva, existe la vía de tramitar la solicitud de un reembolso íntegro. El procedimiento para efectuar estas reclamaciones o modificaciones varía en función del canal de distribución utilizado durante la adquisición del pasaje. Los clientes que hayan completado la compra de su billete a través de una agencia de viajes deberán ponerse en contacto directamente con dicho punto de venta. Por el contrario, los viajeros que hayan realizado la transacción comercial a través de los canales propios de Air Europa tendrán que comunicarse con su Centro de atención telefónica para resolver su situación.