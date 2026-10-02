El Partido Popular de Ceuta ha expresado su descontento tras la decisión del ministro Marlaska de votar en contra del Reglamento de Retornos en la Unión Europea.

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España se ha convertido en el único país de la UE que no apoya esta medida, lo que el Partido Popular de Ceuta califica como una humillación hacia Ceuta y sus ciudadanos.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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