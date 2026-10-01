MDyC Ceuta ha manifestado su preocupación por la situación de vulnerabilidad que enfrentan los menores migrantes en Ceuta. La formación política enfatiza que, tras sesenta días, todavía se observan niños y niñas solos por las calles.

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Fatima Hamed Hossain ha señalado que algunos menores se encuentran perdidos, mientras que otros permanecen parados en las puertas de la comisaría. MDyC Ceuta insiste en la necesidad de abordar esta problemática.

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