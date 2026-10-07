La portavoz parlamentaria del PP critica que UGT y CCOO convoquen el primer paro tras ocho años en plena precampaña electoral del 29-N y replica a María Jesús Montero que la cita busca atacar a la oposición.

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MADRID — La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha cargado con dureza este miércoles contra la huelga general por la crisis de acceso a la vivienda fijada para el próximo 11 de noviembre. En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, la dirigente conservadora ha calificado la movilización de «política» y ha asegurado que el paro está «manejado desde las instancias del Gobierno y del poder» con el objetivo de interferir en el escenario preelectoral de los comicios generales del 29-N.

Muñoz ha cuestionado el momento elegido por las centrales sindicales CCOO y UGT para activar este instrumento de presión a escasos dos días del inicio formal de la campaña electoral. «No es casualidad que no se haya convocado una huelga general en ocho años y se haga ahora, en plena campaña electoral», ha subrayado la portavoz parlamentaria, denunciando lo que considera una «instrumentalización de las personas» por parte de las cúpulas sindicales para favorecer los intereses del Ejecutivo.

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Réplica al PSOE y diagnóstico económico

La portavoz popular ha apoyado sus críticas en las recientes manifestaciones de la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien sugirió que el paro se encamina «contra la oposición». Para Muñoz, estas palabras evidencian que la propia izquierda reconoce el trasfondo partidista de la cita: «Es la propia izquierda la que dice que es una campaña contra el PP».

Asimismo, la dirigente del PP ha querido desvincular el rechazo a la convocatoria de la realidad económica que atraviesan las familias españolas, señalando que el problema de fondo radica en el deterioro del poder adquisitivo bajo la gestión del Gabinete de Pedro Sánchez. «España es un país de trabajadores pobres, en el que con un salario no te llega para cubrir tus gastos mensuales», ha concluido Muñoz, encuadrando el conflicto inmobiliario y la pérdida de renta en la estrategia de confrontación del arranque de la carrera hacia las urnas.