El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha defendido la fortaleza de su formación frente a Vox y ha asegurado que debe ser el PP quien marque el ritmo en las negociaciones para la formación de gobiernos regionales, tras las recientes elecciones autonómicas.

En una entrevista con EFE, el dirigente popular recurrió a un símil futbolístico para explicar su posición: “Con el máximo respeto, cuando juega el Madrid con el Cádiz, ¿el que aprieta es el Cádiz al Madrid o el Madrid al Cádiz? El Madrid al Cádiz”, afirmó al ser preguntado por la dificultad de las conversaciones con el partido de Santiago Abascal.

Las elecciones celebradas en diciembre en Extremadura y en febrero en Aragón fueron ganadas por el PP, mientras que Vox quedó en tercer lugar, por detrás del PSOE. Para Bravo, estos resultados definen quién debe llevar la iniciativa en las negociaciones.

En el caso extremeño, donde las conversaciones se prolongan desde hace semanas, el dirigente popular considera que la presidenta en funciones, María Guardiola, es quien debe dirigir el proceso al ser la candidata “con más apoyo” en la comunidad. El PP, liderado a nivel nacional por Alberto Núñez Feijóo, ha ganado “todas las elecciones hasta ahora”, subrayó Bravo, y mantiene una ventaja significativa sobre sus rivales.

El dirigente popular reconoció la complejidad del diálogo con Vox, tras una semana marcada por tensiones y advertencias de una posible repetición electoral en Extremadura. No obstante, sostuvo que ambas formaciones deben “ser capaces de entenderse” en un contexto en el que, a su juicio, el electorado del centro-derecha reclama un cambio político. “Aquí no es cuestión de gritar más, sino de trabajar más y gestionar más”, añadió.

Bravo también se refirió a la situación política nacional y consideró que la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez está “muerta”, después de que el Ejecutivo haya tenido dificultades para sacar adelante sus propias iniciativas parlamentarias. A su juicio, el escenario político apuntaría a la necesidad de convocar elecciones anticipadas.

En cuanto a las relaciones con otras formaciones, señaló que el PP seguirá colaborando de forma puntual con partidos como Junts per Catalunya en cuestiones económicas, aunque descartó la existencia de canales estables de comunicación con la formación independentista.

Durante la entrevista, Bravo también abordó la tragedia de Adamuz (Córdoba), en la que murieron 46 personas, y criticó la gestión del Ministerio de Transportes. El dirigente popular afirmó que el PP exigirá responsabilidades y que, si llega al Gobierno, realizará una auditoría para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades políticas.