El central de la AD Ceuta, Diego González, tiene claro el objetivo del equipo en su próxima visita al Alcoraz. El defensa, con pasado en la SD Huesca, subrayó que el encuentro será clave para acercarse a la zona alta de la clasificación y reforzar la dinámica del conjunto caballa en la segunda vuelta.

González reconoció que el partido tendrá una gran carga competitiva para ambos equipos. “Para ellos será muy importante porque están en una situación delicada y juegan dos partidos seguidos en casa, donde pensarán que gran parte de sus opciones pasan por ganarnos. Pero para nosotros también es muy importante para engancharnos arriba. Queremos recuperar buenas sensaciones fuera de casa tras no competir como nos gustaría”, explicó.

Sobre el aplazamiento del duelo ante el Córdoba, el central aseguró que el vestuario acata la decisión de LaLiga, aunque consideró que el encuentro podría haberse disputado. “Respetando la decisión, sí que es cierto que se podía haber jugado perfectamente. El domingo hizo el mejor día de los últimos dos meses, pero es algo que no nos corresponde. Nos tocará jugar entre semana y lo afrontaremos de la mejor manera”, señaló.

En el plano deportivo, el equipo afrontará el choque con algunas ausencias en la línea defensiva, como las de Anuar y Matos. González, no obstante, se mostró tranquilo: “Las temporadas son largas y puede haber bajas por lesiones o sanciones. Tener una plantilla amplia nos permite confiar en los que entren. Veo a la gente competir con alma y eso nos transmite tranquilidad”.

El defensa también valoró positivamente los cambios en la plantilla durante el mercado invernal y la evolución del grupo. “Estamos ilusionados con hacer una segunda vuelta importante. Los refuerzos han venido para sumar y están entrenando bien. Lo importante es que cojan ritmo cuanto antes”, comentó.

Con el rendimiento acumulado hasta ahora, González cree que el equipo ha dado un paso al frente en sus aspiraciones. “La permanencia ya es una obligación por el bagaje que llevamos, pero queremos seguir mirando un poco más arriba”, concluyó, dejando claro que el Ceuta no renuncia a pelear por metas mayores en el tramo decisivo de la temporada.