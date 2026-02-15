El estadio de El Alcoraz acogerá este domingo un enfrentamiento inédito entre la SD Huesca y la AD Ceuta, un choque que se presenta como una auténtica final para los azulgranas en su lucha por salir de los puestos de descenso. El equipo oscense, dirigido por Jon Pérez Bolo, ha otorgado máxima importancia al partido y apostará por sus refuerzos invernales para intentar cambiar la dinámica.

El Huesca llega con una profunda renovación en su once. Tras disputar un amistoso entre semana frente a su filial para medir el rendimiento de los recién llegados, el cuerpo técnico quedó satisfecho con la respuesta de los fichajes. El club ha realizado un esfuerzo por incorporar a Michael y Laquintana, llamados a tener un papel determinante en el tramo final de temporada. Además, Joaquín Fernández debutará en el eje de la zaga. Se espera un equipo muy distinto al de la primera vuelta, con hasta ocho cambios en la alineación; únicamente repetirían Dani Jiménez, Sielva y Pulido.

Enfrente estará un Ceuta que busca su primera victoria a domicilio en este 2026 tras ver aplazado su encuentro de la pasada jornada. El conjunto dirigido por José Juan Romero suma 35 puntos y se mantiene cerca de su objetivo de permanencia. Los ceutíes recuerdan con buen sabor su última visita al equipo aragonés, ante el que lograron su histórica primera victoria en Segunda División gracias a un gol de Samuel Obeng.

El técnico caballa tendrá varias bajas sensibles para este compromiso. No podrán jugar Anuar ni el extremo estadounidense Konrad de la Fuente por molestias físicas, mientras que Matos se pierde el encuentro por sanción tras acumular cinco tarjetas amarillas. Carlos Redru ocupará su lugar en el carril derecho y en la banda ofensiva se abren varias opciones: la entrada de Gonzalo Almenara con Aisar adelantado, el retraso de este último para facilitar el debut del argentino Ignacio Schor o la alternativa de Salvi Sánchez.

Otro de los focos estará en la posible presencia de Efe Aghama, un futbolista que vivió un vertiginoso recorrido en pocos meses: fichado por el Ceuta en verano para su filial, pasó al primer equipo, fue traspasado al Cádiz y ahora podría reencontrarse con los caballas. También vuelve a estar disponible Rubén Díez, una de las piezas clave del conjunto norteafricano, ya recuperado de su lesión.

Mientras tanto, el Ceuta continúa rastreando el mercado de jugadores sin equipo para reforzar la delantera, una posición en la que solo cuenta con Marcos Fernández, máximo goleador con siete tantos, y Marc Domènech, cedido por el Mallorca.

Con necesidades urgentes para el Huesca y la ambición del Ceuta por consolidar su permanencia, el duelo en El Alcoraz promete intensidad y un alto voltaje competitivo en la pelea por los objetivos de ambos equipos.