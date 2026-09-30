La presidenta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha anunciado durante el Debate de Política General que su formación solicitará la reprobación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Sales ha justificado esta iniciativa calificando a Illa como «el peor presidente que ha tenido la Cataluña moderna» y acusándole de actuar con «incompetencia» y «sumisión a Madrid».

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La portavoz ha calificado la decisión como «excepcional» al ser la primera vez que se plantea una medida de este tipo contra un jefe del Ejecutivo catalán, y ha apelado directamente a los socios parlamentarios del Govern, ERC y Comuns, para que apoyen la iniciativa.

Argumentos de la iniciativa parlamentaria

Durante su intervención de réplica en la Cámara autonómica, la representante de Junts ha fundamentado la petición de reprobación en la gestión del president:

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