El sindicato CSIF ha denunciado que la ciudad de Ceuta sigue sin contar con la flota de ambulancias que debería estar operativa tras casi siete meses de la adjudicación del nuevo contrato. Esta situación ha generado una creciente preocupación entre los trabajadores y los ciudadanos que dependen de estos servicios esenciales.

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De acuerdo con la denuncia, el servicio se apoya aún en vehículos de la anterior concesión, lo que podría poner en riesgo la atención a emergencias en la ciudad. Además, se ha observado que una de las ambulancias del 061 exhibe logotipos ajenos al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), lo que añade confusión al respecto del servicio que realmente se ofrece.

El CSIF también ha subrayado que las unidades de ambulancias permanecen estacionadas a la intemperie, lo que podría afectar su correcto funcionamiento y, por ende, la calidad del servicio de emergencias que reciben los ciudadanos ceutíes.

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El sindicato ha exigido que se realice una inspección exhaustiva para evaluar la actual situación de las ambulancias y ha solicitado que se consideren posibles sanciones para los responsables de esta deficiente gestión, que afecta a la seguridad de la población.

La falta de una flota adecuada de ambulancias en Ceuta se ha convertido en un tema de preocupación social, ya que cada minuto cuenta en situaciones de emergencia, y los ciudadanos merecen contar con un servicio eficaz y moderno.

CSIF continúa abogando por la mejora de las condiciones del servicio de ambulancias en Ceuta, insistiendo en que se deben tomar medidas rápidas y efectivas para garantizar la salud y seguridad de la población.