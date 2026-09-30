El Ceuta ha logrado establecer un límite salarial récord de 7,2 millones de euros, lo que le permite gastar más en su plantilla que clubes como Cádiz, Valladolid, Granada y Almería, que han competido en Primera División en las últimas temporadas.

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Este incremento del límite salarial del Ceuta significa una subida del 6,7%, lo que le permite ascender del puesto 18 al 14 en la clasificación de límites salariales dentro de la Segunda División.

En comparación, los cuatro clubes mencionados que han estado en la Primera División hasta hace poco sumaban, en su primera temporada en la categoría, un total de 26,9 millones. En la actualidad, estos clubes tienen un límite combinado de 17,0 millones.

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Este crecimiento del límite salarial forma parte de una tendencia más amplia en la Segunda División, que ha experimentado un crecimiento del 25,2% en comparación con un 15% en la Primera División esta temporada.

La consistencia en el crecimiento del Ceuta en términos de límite salarial es un indicativo de su desarrollo y estabilidad financiera en el competitivo ámbito del fútbol español.