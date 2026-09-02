El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha elevado este lunes sus críticas hacia el Gobierno de la Nación por la gestión de la crisis fronteriza ocurrida los días 30 y 31 de julio, en la que entraron unas 80.000 personas en Ceuta.

Vivas ha denunciado una «falta de respuesta adecuada» por parte del Gobierno y ha señalado que la situación en Ceuta continúa siendo de «extremo riesgo» en materia de seguridad, servicios, convivencia y seguridad nacional.

Además, el presidente apuntó a tres posibles causas de la inacción del Gobierno en la gestión de esta crisis: ineptitud, irresponsabilidad o falta de firmeza ante Marruecos.