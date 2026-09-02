El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha reclamado este miércoles, durante la visita a Ceuta del presidente nacional del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el apoyo del Partido Popular para impulsar un Plan de Recuperación y Reactivación de Ceuta.

Este plan buscará permitir a la ciudad superar la situación provocada por la entrada masiva de personas los días 30 y 31 de julio. Asimismo, se propone afrontar las necesidades estructurales que presenta la ciudad.

El encuentro entre Vivas y Feijóo ha sido una oportunidad para discutir las acciones necesarias que garantizarían la reactivación y mejora de las condiciones en Ceuta.