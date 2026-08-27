El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha valorado de manera positiva la reciente constitución del comité de seguimiento de la crisis y del mecanismo de coordinación del denominado mando único.

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Vivas considera que la participación conjunta de los distintos ministerios implicados y del Gobierno de Ceuta constituye un método «acertado» para afrontar una situación excepcional.

El objetivo del comité es avanzar hacia la recuperación de la normalidad en la ciudad, facilitando la cooperación entre distintas administraciones en estos momentos complicados.

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