El ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, ha declarado ante los medios de comunicación que la responsabilidad de la falta de devolución de migrantes a su país recae en España.

Lee tambien: Más de 7.000 inmigrantes retornan a Marruecos: Ceuta no ofrece futuro

Bourita ha declarado que «la pregunta no hay que planteársela a Marruecos, sino a España». Esta afirmación se enmarca en las tensiones existentes entre ambos países en cuestiones migratorias y de frontera.

Las declaraciones del ministro marroquí surgen en un momento crítico, dado el aumento de la presión migratoria en la frontera de Ceuta, un punto neurálgico en la llegada de migrantes desde África hacia Europa.

Lee tambien: Torres prevé conocer pronto cuántos menores regresarán a Marruecos

Ceuta, como enclave español, ha sido históricamente afectada por la dinámica migratoria, lo que ha llevado a diversas tensiones entre las autoridades españolas y marroquíes.

Las devoluciones de migrantes son un tema delicado que requiere coordinación y acuerdos bilaterales, algo que parece ausente en la actualidad.

Las palabras de Bourita añaden un nuevo capítulo a la compleja relación entre España y Marruecos respecto a la gestión de la migración en la región.