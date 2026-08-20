El Grupo Parlamentario Socialista de Ceuta, con su vicepresidente Melchor León y el portavoz Sebastián Guerrero al frente, ha reclamado este jueves una actuación «inmediata» y extraordinaria al Ejecutivo central para responder a la presión migratoria que vive la ciudad autónoma. Durante una comparecencia pública, León ha calificado la situación de «insostenible» tras más de tres semanas de crisis, advirtiendo de que «las intenciones no son soluciones» y criticando que las visitas de ministros no se hayan traducido en actuaciones efectivas.

Colapso sanitario: más de 500 urgencias diarias y petición de hospital de campaña

La situación del sistema de salud local centra gran parte de las preocupaciones transmitidas por León y Guerrero. Tras mantener una reunión con el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, los dirigentes socialistas asumieron plenamente las reivindicaciones del sector, recordando que las competencias en esta materia dentro de la ciudad dependen de forma directa del Ministerio de Sanidad.

Saturación en urgencias: Los servicios asistenciales están atendiendo a más de 500 pacientes al día, lo que ha elevado la presión asistencial a niveles críticos.

Los servicios asistenciales están atendiendo a más de 500 pacientes al día, lo que ha elevado la presión asistencial a niveles críticos. Infraestructura de emergencia: Se solicita la instalación urgente de un hospital de campaña para descongestionar el sistema hospitalario y dar respuesta rápida a los afectados.

Se solicita la instalación urgente de un para descongestionar el sistema hospitalario y dar respuesta rápida a los afectados. Refuerzo de personal: Petición de un incremento inmediato de profesionales médicos y de enfermería para cubrir la demanda.

Batería de siete medidas impulsada por los socialistas ceutíes

Para afrontar el escenario actual, Melchor León y el PSOE ceutí han presentado un paquete de siete propuestas dirigidas a las distintas administraciones del Estado:

Declaración del Estado de Alarma: Activación de este marco jurídico excepcional para gestionar la situación en la ciudad autónoma. Emergencia de Interés Nacional: Declaración oficial para habilitar la movilización de recursos estatales de manera prioritaria. Despliegue de la UME: Intervención de la Unidad Militar de Emergencias para habilitar zonas de acogida provisionales provistas de agua, luz y atención sanitaria básica. Presencia permanente de Frontex: Despliegue de la agencia europea en Ceuta y Melilla para reforzar la vigilancia de la frontera sur. Calendario de derivación: Cumplimiento del compromiso del Ministerio del Interior para agilizar la salida de la ciudad de las personas en situación irregular con plazos públicos. Hospital de campaña: Puesta en marcha de la infraestructura sanitaria de apoyo. Refuerzo en los juzgados: Incremento de medios judiciales para agilizar la tramitación de los expedientes administrativos.

Comisión de seguimiento y coordinación social

Junto a la batería de medidas propuestas, León y Guerrero anunciaron que solicitarán la creación de una comisión de seguimiento de la crisis migratoria en la Asamblea de Ceuta. Asimismo, el grupo mantendrá contactos periódicos con colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de vecinos y tejido empresarial para canalizar las demandas de la ciudadanía hacia los organismos competentes.