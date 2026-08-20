El Ejecutivo ha adecuado el aparcamiento de Loma Colmenar, popularmente conocido como la zona del embolsamiento, para acondicionar un recinto con capacidad para unas 500 personas. Efectivos de la Policía Nacional coordinan la distribución y recepción de los recién llegados dentro de la infraestructura provisional instalada en la zona.
Montaje de campamentos y dispositivo de seguridad
Dentro del recinto delimitado se ha instalado una hilera con decenas de tiendas de campaña de tipo militar para ofrecer cobijo inmediato a las personas que van siendo atendidas.
- Custodia interna: Un cordón policial supervisa la estancia del primer grupo de en torno a un centenar de personas, que permanecen en el área acomodada a la espera de los trámites correspondientes.
- Información en el exterior: En los aledaños del aparcamiento se concentran pequeños grupos de hombres solicitando detalles sobre el procedimiento de acceso y el funcionamiento del campamento provisional.
El dispositivo operativo continúa activo en la zona para gestionar la recepción ordenada dentro del espacio habilitado por la administración.