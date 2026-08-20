La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta han coordinado un plan de actuación extraordinaria para recuperar la playa del Trampolín, tras finalizar el desalojo del asentamiento derivado de las entradas irregulares de finales de julio. Las autoridades han procedido a trasladar a los ocupantes hacia los emplazamientos habilitados en Loma Colmenar y Loma Margarita.
Requerimiento administrativo y medidas inmediatas
A través de un oficio remitido este miércoles, la Delegación del Gobierno requirió formalmente al Ejecutivo local el cumplimiento de la normativa municipal para devolver el espacio a su uso público:
- Limpieza y saneamiento: Despliegue de un operativo especial con medios manuales y mecánicos para retirar chozas, enseres y residuos acumulados.
- Acotamiento del perímetro: Señalización y vallado de la zona afectada para evitar la instalación de nuevos asentamientos en el dominio público.
- Evaluación de daños: Inspección técnica del estado del arenal y análisis de la calidad del agua para garantizar las condiciones de salubridad.
Competencias y marco normativo
La actuación sobre la playa del Trampolín se ha visto supeditada a los cauces de competencia legal y estatal:
- Ocupación del dominio público: Al tratarse de una afección sobre un espacio de titularidad estatal y de seguridad exterior, la intervención municipal ha permanecido supeditada a la resolución del desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Inexistencia de sanciones: La ordenanza municipal de playas sanciona infracciones como la acampada no autorizada, pero no prevé medidas sancionadoras ni apercibimientos frente a la figura de los asentamientos ilegales, por rebasar el ámbito de la competencia local.