La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta han coordinado un plan de actuación extraordinaria para recuperar la playa del Trampolín, tras finalizar el desalojo del asentamiento derivado de las entradas irregulares de finales de julio. Las autoridades han procedido a trasladar a los ocupantes hacia los emplazamientos habilitados en Loma Colmenar y Loma Margarita.

Requerimiento administrativo y medidas inmediatas

A través de un oficio remitido este miércoles, la Delegación del Gobierno requirió formalmente al Ejecutivo local el cumplimiento de la normativa municipal para devolver el espacio a su uso público:

Limpieza y saneamiento: Despliegue de un operativo especial con medios manuales y mecánicos para retirar chozas, enseres y residuos acumulados.

Despliegue de un operativo especial con medios manuales y mecánicos para retirar chozas, enseres y residuos acumulados. Acotamiento del perímetro: Señalización y vallado de la zona afectada para evitar la instalación de nuevos asentamientos en el dominio público.

Señalización y vallado de la zona afectada para evitar la instalación de nuevos asentamientos en el dominio público. Evaluación de daños: Inspección técnica del estado del arenal y análisis de la calidad del agua para garantizar las condiciones de salubridad.

Competencias y marco normativo

La actuación sobre la playa del Trampolín se ha visto supeditada a los cauces de competencia legal y estatal: