La Comisión Europea ha elevado la presión sobre las autoridades españolas para resolver la reciente crisis en las fronteras de Ceuta. Un portavoz del Ejecutivo comunitario ha trasladado de forma categórica que existe «una clara expectativa de que todos los migrantes que ingresaron ilegalmente a Ceuta sean regresados a Marruecos», marcando una postura de firmeza tras los acontecimientos registrados en el paso fronterizo.

Esta declaración refuerza la posición ya expresada por las instituciones europeas, que han enfatizado la urgencia de coordinar devoluciones inmediatas y efectivas hacia el reino alauita. Bruselas considera prioritario restaurar el control sobre el perímetro fronterizo y ha precisado que el procedimiento de retorno debe ser «rápido» y abarcar a la totalidad de las personas que cruzaron irregularmente, sin excepciones en el grupo, lo que incluye también a los menores extranjeros no acompañados.

Desde la capital comunitaria recuerdan que el marco normativo europeo avala los mecanismos para la repatriación de migrantes en situación irregular en coordinación con los países de origen y tránsito. Asimismo, las instituciones europeas han reiterado su disposición a colaborar estrechamente con España y Marruecos con el fin de facilitar la operativa logística, garantizar la seguridad en la zona y dar una respuesta contundente a la presión migratoria en la frontera sur de la Unión.