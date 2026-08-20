El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a ausentarse de la Comisión de Interior del Senado, acumulando su segundo plantón a la Cámara Alta en tan solo una semana. La sesión, convocada por el Partido Popular para pedir explicaciones sobre la gestión de la crisis en Ceuta, ha contado únicamente con la presencia de los parlamentarios, dejando la silla del compareciente vacía.

Ante esta nueva incomparecencia, los populares han cargado con dureza contra el Ejecutivo central, tildando su actitud de «comportamiento antidemocrático». El presidente de la comisión y senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, acusó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «impulsar» la falta de comparecencia de sus ministros de manera «coral». Según maíllo, Marlaska «ha tenido la oportunidad de rectificar y no ha querido», calificando la ausencia como un acto de «desobediencia y rebeldía».

La estrategia del Gobierno, que argumenta que las explicaciones sobre la situación de Ceuta se darán oportunamente en el Congreso de los Diputados, ha llevado al PP a defender que no existe una «soberanía popular de primera» en la Cámara Baja y otra «de segunda» en el Senado. La formación conservadora ha reiterado que recurrirá estas ausencias ante las vías legales correspondientes, respaldando la decisión de su directiva de llevar la negativa de comparecencia ante el Tribunal Supremo.