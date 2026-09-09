Julio Basurco Díaz ha manifestado que el marco del «invasor», instaurado por Vivas y el PP, es desastroso para Ceuta.

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Basurco afirma que las consecuencias de este marco ya se están sintiendo en la ciudad.

Publicación original de Julio Basurco Díaz: ver en redes sociales.