La Audiencia Provincial de Valencia juzgará la próxima semana a un anciano para el que la Fiscalía solicita 30 años de prisión por presuntos abusos continuados a sus nietos menores entre 2011 y 2023.

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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia acogerá el juicio contra un hombre de más de 80 años acusado de cometer agresiones sexuales de forma continuada contra sus cinco nietos menores de edad. Los hechos investigados habrían ocurrido durante más de una década en el ámbito familiar, en viviendas ubicadas en dos municipios de la comarca de l’Horta Nord, tras la denuncia presentada por la madre de los menores en abril de 2023.

Según el escrito de acusación redactado por el Ministerio Público, el acusado habría sometido a tres niños y dos niñas a tocamientos y diversas conductas de naturaleza sexual cuando estos contaban con edades comprendidas entre los cinco y los ocho años. Por estos antecedentes, la acusación pública reclama un conjunto de penas que suma 30 años de privación de libertad, apuntando además a las secuelas psicológicas derivadas en los menores afectados.

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La agenda de la Audiencia de Valencia para la próxima semana contempla asimismo otros procesos penales relevantes. Entre ellos figura el juicio contra un individuo para quien se piden 12 años de cárcel por agresión sexual continuada a una compañera de piso, la vista por un intento de homicidio con arma blanca acontecido en una gasolinera en 2019, y la causa formulada contra cuatro empresarios juzgados por un presunto fraude superior a los 146.000 euros a la Seguridad Social.