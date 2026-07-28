La Guardia Civil ha detenido en Mazarrón a un trabajador de la autopista AP-7 Cartagena-Vera como presunto autor de un delito continuado de estafa. Según la investigación, aprovechaba los pagos en efectivo para registrar trayectos más cortos y apropiarse de la diferencia.

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a un empleado de la autopista AP-7 Cartagena-Vera acusado de manipular el sistema de cobro de los peajes para quedarse presuntamente con más de 1.200 euros.

La investigación se ha desarrollado en Mazarrón dentro de la operación denominada ‘Enlazado’. El arrestado, que contaba con una larga trayectoria en la empresa encargada de gestionar la autopista, está investigado como presunto autor de un delito continuado de estafa.

El supuesto fraude se producía únicamente cuando los conductores abonaban el peaje en metálico. El empleado cobraba el importe correspondiente al trayecto realizado, pero introducía en el sistema un billete perteneciente a otro vehículo que había recorrido una distancia menor.

Así funcionaba el supuesto fraude en los peajes de la AP-7

El método investigado se aprovechaba de que el precio de los peajes varía según la distancia recorrida, el tipo de vehículo y, en determinados casos, la forma de pago.

Cuando un usuario entregaba el ticket correspondiente a un trayecto largo y pagaba en efectivo, el empleado utilizaba supuestamente otro billete de un recorrido más corto que había guardado previamente.

De esta forma, el sistema registraba un importe inferior al abonado realmente por el conductor. El trabajador se quedaba presuntamente con la diferencia entre ambas tarifas.

Por ejemplo, si un usuario había realizado un recorrido de mayor distancia, el empleado introducía en el lector un ticket cuyo punto de entrada se encontraba más cerca de la salida. La cantidad que figuraba en la caja era entonces inferior al dinero entregado por el conductor.

Los usuarios pagaban la tarifa que se les solicitaba, por lo que la principal perjudicada por el supuesto fraude era la empresa gestora de la autopista.

La investigación comenzó tras una denuncia de la empresa

La operación comenzó en junio de 2026, después de que los servicios jurídicos de la entidad responsable de la AP-7 detectaran irregularidades en la gestión de determinados cobros y presentaran una denuncia.

Los agentes de Prevención de Seguridad Ciudadana recopilaron información sobre las operaciones sospechosas, verificaron el funcionamiento del supuesto engaño e identificaron al trabajador presuntamente implicado.

Según la Guardia Civil, las operaciones fraudulentas se habrían repetido durante varias semanas y habrían permitido al sospechoso apropiarse de una cantidad superior a los 1.200 euros.

El hecho de que la conducta se repitiera en diferentes cobros es el motivo por el que se investiga al trabajador por un presunto delito continuado de estafa.

La Guardia Civil lo sorprendió con varios tickets escondidos

Una vez reunidos los indicios, los agentes se desplazaron hasta el puesto de trabajo del investigado para detenerlo.

En ese momento comprobaron que se disponía a cobrar el peaje a un usuario y que tenía a su alcance dos tickets: el entregado por el conductor y otro correspondiente a un trayecto de menor importe.

La Guardia Civil también localizó otros billetes escondidos que, supuestamente, estaban preparados para ser utilizados en nuevas operaciones similares.

La operación concluyó con la detención del empleado como presunto responsable de un delito continuado de estafa. No se ha informado de que existan más personas implicadas.

El pago en metálico era imprescindible

La presunta manipulación solo podía realizarse cuando el conductor pagaba con monedas o billetes.

En los pagos con tarjeta o mediante el sistema electrónico VIA-T queda un registro automático de la operación y del importe cargado, lo que dificulta que pueda modificarse la cantidad cobrada sin dejar rastro.

Los peajes españoles pueden abonarse generalmente en efectivo, con tarjeta o mediante telepeaje. La tarifa depende principalmente del vehículo y de la distancia recorrida dentro del tramo sujeto a pago.

Esta circunstancia explica que el sospechoso seleccionara presuntamente las operaciones en metálico para introducir tickets pertenecientes a otros vehículos.

La AP-7 Cartagena-Vera continúa siendo de pago

El tramo de la AP-7 en el que se produjo la investigación conecta Cartagena, en la Región de Murcia, con Vera, en la provincia de Almería.

La autopista Cartagena-Vera continúa incluida entre las vías españolas sujetas al pago de peaje en 2026. Sus tarifas varían en función del recorrido, el tipo de vehículo y el método utilizado para pagar.

La detención del empleado no afecta al funcionamiento habitual de la autopista ni modifica las tarifas que deben abonar los usuarios.

El detenido mantiene la presunción de inocencia

La Guardia Civil atribuye al trabajador la presunta comisión de un delito continuado de estafa, pero la detención no equivale a una condena.

El investigado mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme. Corresponderá ahora a la autoridad judicial determinar su posible responsabilidad y la cantidad total supuestamente defraudada.

Nota importante: La información relativa a la investigación, la cantidad presuntamente apropiada y la situación del detenido debe comprobarse siempre en las comunicaciones oficiales de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior y las resoluciones judiciales correspondientes.