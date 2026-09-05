La Asociación de Vecinos 317 VPO ha denunciado públicamente el «abandono absoluto» que, según los residentes, ha sufrido el barrio de Loma Colmenar. La situación de convivencia y seguridad ha alcanzado un punto crítico, alertan los vecinos.

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Recentemente, se reportó una grave pelea dentro de las 317 VPO, donde se habrían utilizado objetos como cuchillos y botellas. Este incidente llevó a muchos vecinos a abandonar sus hogares, temerosos por su integridad y la de sus familias. Posteriormente, agentes de la policía llegaron al lugar para tratar de restablecer el orden.

La alarma quedó reflejada en el número de llamadas al 112, superando el centenar en una sola jornada. La asociación solicita que se haga público el número exacto de comunicaciones realizadas, su origen y las respuestas ofrecidas por parte de emergencia.

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La AV 317 VPO expresa su temor ante la posibilidad de que ciertos avisos no estén siendo trasladados a las autoridades competentes. «No queremos acusaciones sin pruebas. Queremos saber la verdad», reclaman, subrayando que lo ocurrido no debe considerarse un mero episodio aislado.

Los vecinos aseguran que la tensión en el barrio ha ido en aumento en las últimas semanas, creando un ambiente de miedo generalizado, especialmente entre los más jóvenes. La asociación subraya que no buscan conflictos, sino poder convivir sin temor.

La asociación también manifiesta su preocupación por la presión social en la zona debido a la concentración de recursos y personas, exigiendo una intervención inmediata por parte de las autoridades. Piden garantías de seguridad y protección especial para los menores, así como una respuesta oficial de las instituciones involucradas.