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La vicepresidenta de la Ciudad y consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha realizado un llamado a la importancia de conocer la verdad durante su intervención en el Foro La Toja 2026.

Chandiramani afirmó que este reconocimiento de la verdad es un paso esencial para regresar a la normalidad, y se presenta como una premisa clave en el proceso actual que se está llevando a cabo en la ciudad.

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La intervención se enmarca dentro de los esfuerzos por avanzar en la transformación económica y digital de Ceuta, y pone de relieve la relevancia de la transparencia en la gestión pública.