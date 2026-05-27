El presidente del Gobierno asegura desde Roma que, tras leer el auto judicial y consultar con expertos jurídicos, no ve motivos para cambiar su postura.

ROMA.– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este miércoles su total e incondicional apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa que investiga a la aerolínea Plus Ultra. Sánchez ha hecho estas declaraciones tras haber leído el auto del juez y conocer los detalles del sumario que han trascendido a los medios de comunicación.

La comparecencia ha tenido lugar en Roma, en una rueda de prensa posterior a su audiencia con el papa León XIV. En ella, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que mantiene la misma postura que ya defendió la semana pasada en el pleno del Congreso de los Diputados, justo después de que se hiciese pública la imputación del expresidente socialista.

Sin motivos para cambiar de opinión

A preguntas de los periodistas sobre si el contenido del sumario le había generado alguna duda, Sánchez se ha mostrado tajante, asegurando que no ve elementos que «ahora mismo» le hagan modificar su posición.

«Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero», ha manifestado el líder del Ejecutivo, replicando palabra por palabra el mensaje que ya lanzó en el hemiciclo.

El presidente ha argumentado su decisión explicando los pasos que ha seguido en los últimos días tras estallar la noticia:

PUBLICIDAD

Lectura directa: Ha analizado el auto emitido por el juez de la causa.

Ha analizado el auto emitido por el juez de la causa. Seguimiento del sumario: Ha permanecido atento a las filtraciones y datos publicados por los medios.

Ha permanecido atento a las filtraciones y datos publicados por los medios. Asesoramiento legal: Ha contrastado la información hablando con personas «que saben mucho más de derecho» que él.

Tras este análisis, Sánchez ha concluido que los indicios presentados no alteran la confianza depositada en José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmando el cierre de filas del Gobierno en torno a su figura en este proceso judicial.