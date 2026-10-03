Rodolfo Sancho Aguirre es uno de los actores españoles más reconocibles de las últimas tres décadas, protagonista de series como Isabel o El Ministerio del Tiempo y una figura muy mediática desde el proceso judicial de su hijo mayor, Daniel.

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Edad y origen

Nació en Madrid el 14 de enero de 1975, por lo que tiene 51 años. Según Wikipedia e IMDb, es hijo del recordado actor Sancho Gracia —protagonista de Curro Jiménez— y de la periodista uruguaya Noela Aguirre Gomensoro. Según recoge FormulaTV, su padrino de bautizo fue el expresidente Adolfo Suárez.

Trayectoria profesional

Debutó con solo 8 años, en 1983, en la miniserie Los desastres de la guerra dirigida por Mario Camus, junto a su padre.

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Entre sus trabajos más conocidos figuran:

Al salir de clase (1997-2002), donde interpretó a Nico y donde empezó a ser popular entre el gran público.

Series como Un paso adelante, Lobos, Amar en tiempos revueltos, La Señora y Gavilanes.

Isabel (2012-2014), interpretando a Fernando II de Aragón, papel por el que ganó dos Premios Iris al mejor actor y un Fotogramas de Plata.

El Ministerio del Tiempo (desde 2015), uno de sus papeles más populares en la ficción española reciente.

En cine, títulos como Muertos de risa, La comunidad, No habrá paz para los malvados o The Man from Rome (2022).

Pareja e hijos

Está casado desde 2005 con la actriz Xenia Tostado, con la que vive en Fuerteventura y con la que tiene a su segunda hija, Jimena, nacida en 2015, según detalla FormulaTV.

Su hijo mayor, Daniel Sancho Bronchalo, nació en 1994, fruto de su relación anterior con la actriz Silvia Bronchalo. Daniel fue condenado en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, caso con repercusión mediática internacional. La plataforma HBO Max estrenó la docuserie El caso Sancho sobre este proceso, en el que su padre ha intervenido públicamente en varias ocasiones.

Vida personal

Según Diez Minutos, entre sus aficiones figura el skate. Mantiene su residencia habitual en Fuerteventura, aunque viajó a Tailandia para asistir a las primeras sesiones del juicio contra su hijo.