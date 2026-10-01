La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial ante un episodio de lluvias, tormentas y chubascos fuertes que afectará principalmente al tercio oriental peninsular y Baleares. Las precipitaciones, que comenzarán este jueves, podrían alcanzar localmente intensidad torrencial, derivando en crecidas súbitas de cauces e inundaciones, según ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Las provincias de Castellón y Valencia son las que más preocupan, con previsiones de acumulaciones superiores a 160 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Tarragona, se esperan hasta 100 litros, acompañados de granizo grande y rachas muy fuertes de viento. Del Campo ha señalado que la atmósfera inestable, alimentada por un Mediterráneo más cálido de lo habitual, favorecerá la formación de tormentas intensas.

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Este fenómeno podría prolongarse hasta el lunes, con la posible formación de una depresión aislada en niveles altos (dana) a partir del domingo. Aunque aún no se ha bautizado, de hacerlo, recibiría el nombre de Adam. Las danas son difíciles de predecir, por lo que la intensidad y localización de las lluvias dependerán de su posición final.

Actualmente, no hay avisos rojos decretados, pero sí naranjas en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, por lluvias y tormentas. Andalucía y Murcia tienen avisos amarillos por lluvias y tormentas, mientras que Galicia está en amarillo por mala mar.

El viernes, los avisos se mantendrán en siete comunidades, con nivel naranja en Cataluña y Comunidad Valenciana, y amarillo en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. La Aemet recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil ante este temporal potencialmente adverso.