Jueves, 1 de octubre de 2026. En Ceuta predominan las nubes altas y no se esperan precipitaciones, según los datos de AEMET publicados para capitales.

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El detalle por regiones resume temperaturas máximas y mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de lluvia por capital (el campo “prob lluvia” corresponde a la información facilitada por AEMET).

Norte peninsular

Bilbao: 21°C / 15°C, cielo cubierto, viento NO 10 km/h, probabilidad de lluvia 100%. La Coruña (A): 21°C / 13°C, poco nuboso, viento NO 15 km/h, probabilidad de lluvia 0%.

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Centro peninsular

Madrid: 28°C / 15°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento NE 10 km/h, probabilidad de lluvia 80%. Zaragoza: 27°C / 17°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento NO 20 km/h, probabilidad de lluvia 50%.

Sur peninsular

Sevilla: 33°C / 18°C, intervalos nubosos, viento C 0 km/h, probabilidad de lluvia 10%. Ceuta: 25°C / 20°C, nubes altas, viento E 10 km/h, probabilidad de lluvia 0%.

Mediterráneo

Barcelona: 26°C / 21°C, muy nuboso con lluvia, viento NE 20 km/h, probabilidad de lluvia 100%. València: 28°C / 20°C, cielo cubierto con lluvia, viento NE 20 km/h, probabilidad de lluvia 100%.

Islas Baleares

Palma: 30°C / 22°C, cubierto con lluvia escasa, viento E 5 km/h, probabilidad de lluvia 75%.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 28°C / 24°C, nuboso, viento N 15 km/h, probabilidad de lluvia 30%.

Recomendaciones

En Ceuta, con probabilidad de lluvia 0% y nubes altas , no se esperan precipitaciones; lleve ropa acorde a la oscilación térmica ( 20°C mínima, 25°C máxima).

y , no se esperan precipitaciones; lleve ropa acorde a la oscilación térmica ( mínima, máxima). En capitales con alta probabilidad de lluvia (Bilbao, Barcelona y València) conviene seguir la evolución del tiempo antes de desplazarse.

En zonas con viento del NE o NO, la sensación térmica puede verse alterada; extreme la precaución en entornos expuestos si el viento es más intenso.

Fuentes: datos de previsión por capital de AEMET (intervalos de lluvia, tipo de cielo, viento y probabilidad de lluvia) correspondientes a este jueves 1 de octubre de 2026.

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