Las nuevas normas de tráfico introducen desde el 1 de octubre cambios para los usuarios de patinetes eléctricos y refuerzan las medidas de protección para peatones y ciclistas, con efectos en la movilidad urbana de Ceuta.

Lee tambien: La alerta roja por lluvias en Extremadura provoca evacuaciones y cortes de tráfico en varias carreteras

La normativa de tráfico incorpora nuevas obligaciones para los usuarios de vehículos de movilidad personal, especialmente para quienes utilizan patinetes eléctricos. Entre las principales novedades se encuentra el aumento de la edad mínima para conducir estos vehículos, que pasa a ser de 15 años, así como la obligatoriedad del uso del casco.

Los cambios establecen también nuevas condiciones de circulación para los patinetes eléctricos. Los usuarios deberán señalizar sus maniobras y, en caso de que el vehículo disponga de intermitentes, se recomienda utilizarlos para evitar retirar una mano del manillar, una acción que puede afectar a la estabilidad durante la conducción.

Lee tambien: El tiempo en España hoy viernes 25 de septiembre de 2026: pocos cambios según AEMET

La normativa recuerda además que los patinetes no pueden circular por las aceras y deben cumplir las normas de tráfico que les sean aplicables, incluyendo el respeto a los semáforos.

Estas modificaciones afectan también a la convivencia entre los diferentes usuarios de la vía. Las medidas buscan reforzar la protección de peatones, ciclistas y otros colectivos considerados vulnerables, en un contexto en el que las ciudades cuentan con la presencia simultánea de coches, motocicletas, bicicletas, autobuses y vehículos de movilidad personal.

Entre las obligaciones para los conductores se mantiene la necesidad de respetar la prioridad de los peatones cuando un vehículo realiza un giro y encuentra a una persona cruzando la calzada.

Los especialistas en tráfico han señalado además la importancia de actualizar los conocimientos de conducción, ya que algunos usuarios pueden haber aprendido las normas hace años y no haber revisado posteriormente sus cambios.

Entre los comportamientos que continúan generando situaciones de riesgo se encuentran no utilizar correctamente los intermitentes, realizar una circulación inadecuada en las rotondas o no mantener las distancias de seguridad.

También se ha incidido en la precaución con los ciclistas, especialmente durante los adelantamientos, donde los conductores deben mantener la separación lateral establecida y adaptar la velocidad para realizar la maniobra de forma segura.

Otra de las recomendaciones afecta al uso de la luz amarilla de los semáforos. Los conductores deben detenerse ante el ámbar, salvo que hacerlo no sea posible en condiciones de seguridad, ya que atravesarlo puede suponer una sanción.